Russische ijshockeyers en fans zingen hard hun eigen volkslied na gouden winst

'Rusland in mijn hart'

Het resultaat was een zinderende finale waarbij beide landen kans maakten op de overwinning. De Duitse ploeg waande zich bij een 3-2 voorsprong, een man in overtal en nog slechts een minuut te gaan al olympisch kampioen, toen de Russen hun keeper wisselden voor een extra veldspeler en alles of niets gingen spelen. Uit een moeilijke hoek ramde aanvaller Nikita Goesev de puck snoeihard via de Duitse keeper Danny aus den Birken in de goal: 3-3.



Een fout van de Duitse aanvaller Patrick Reimer in de extra tijd, waarin nog maar 4 veldspelers waren toegestaan, luidde de beslissing in. Reimer schoot uit met zijn stick en kreeg een tijdstraf van 2 minuten. Met 4 tegen 3 was het prijsschieten voor OAR. 29 seconden nadat Reimer op de strafbank was gaan zitten, maakte de pas 20-jarige Kirill Kaprizovzich zich onsterfelijk door de puck langs Aus den Birken te schieten.



De golden goal zorgde voor uitzinnige taferelen op de tribune, waar Russische cheerleaders met letters op hun pakje samen de zin 'Rusland in mijn hart' vormden. De rood-wit-blauwe kledij van de fans paste uitstekend bij de tenues van 'de rode machine', die er allesbehalve neutraal uitzagen.