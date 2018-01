Russen beginnen cocktailbar in berucht dopinglab: 'Mag ik een Meldonium en een B-staal?'

Meeliften

Door het hele land proberen Russen een slaatje te slaan uit de controversiële politieke reputatie van hun land. Bij een schiettent op de boulevard van Sotsji kun je een knuffel winnen als je de portretten van Barack Obama en Angela Merkel aan gort schiet. In Moskou kun je voetbal kijken in Sportcafé Doping. In souvenirwinkels is toiletpapier te koop met gezichten van Europese politici.



Op vliegvelden vind je T-shirts met een doodgestoken Obama. Alternatief is een shirt met de gewapende groene mannetjes die de Krim innamen onder het opschrift 'wij zijn beleefde mensen'. En in Moskou opende The Sanctions Bar, kort na het begin van een sanctieoorlog tussen het Westen en Rusland. De decoratie aan de muren: afbeeldingen van oud-president Obama met rode strepen erdoor.