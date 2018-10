Arkadi Dvorkovitsj Foto AFP

De 46-jarige Rus was door zijn nationale bond naar voren geschoven als opvolger van landgenoot Kirsan Iljoem-zjinov, die de schaakgemeenschap sinds 1995 heeft geleid. Bij de verkiezing versloeg Dvorkovitsj de Griek Makropoulos, in het verleden Iljoemzjinovs voornaamste adjudant.

De positie van Iljoemzjinov was onhoudbaar geworden na beschuldigingen van betrokkenheid bij transacties van het regime van de Syrische president Assad. Toen zijn naam verscheen op de sanctielijst van het Amerikaanse ministerie van Financiën, sloot de Zwitserse bank UBS de rekening van de Fide. Iljoemzjinov werd door zijn medebestuursleden op een zijspoor gezet, waarna vicepresident Makropoulos zich kandidaat stelde om de bond permanent te leiden.

Bij gebrek aan serieuze oppositie leek de weg naar het presidentschap open te liggen voor Makropoulos. De Engelse grootmeester Nigel Short was een te omstreden tegenkandidaat en een halfhartige poging van Iljoemzjinov om met een nieuw team opnieuw de macht te grijpen strandde, toen zijn nationale bond hem weigerde te steunen. Rusland had andere plannen.

Met groeiende ergernis heeft Rusland gemerkt dat het de positie als toonaangevende schaaknatie dreigt kwijt te raken. De wereldtitel is sinds 2007 in buitenlandse handen en de Olympiade, de tweejaarlijkse landenwedstrijd, is sinds 2002 niet meer gewonnen. Bovendien wordt niet Moskou, maar St. Louis tegenwoordig gezien als de hoofdstad van de schaakwereld. Om controle over de internationale bond te behouden, besloot het land een zwaargewicht als president te kandideren.

Steun Russische bond

Het cv van de econoom Dvorkovitsj, de zoon van een internationaal schaakarbiter, is indrukwekkend. Als een van Poetins vertrouwelingen was hij zes jaar vicepremier in het kabinet van Medvedev. Begin dit jaar verving hij Vitali Moetko als voorzitter van het organisatiecomité van het WK voetbal in Rusland.

Het succes van Dvorkovitsj in de strijd met Makropoulos bevestigt de oude regel dat het onmogelijk is Fide-president te worden zonder de steun van de Russische schaakbond. Met lede ogen moest Makropoulos toezien hoe zekere stemmen plotseling switchten naar het andere kamp. Hij begreep dat zijn kansen verkeken waren, toen Short zich als kandidaat terugtrok en zijn aanhangers opriep op Dvorkovitsj te stemmen.

De nieuwe president beloofde in zijn aanvaardingsspeech een periode van grote voorspoed, waarin sponsors de Fide langdurig zullen ondersteunen. Corruptie wordt uitgebannen en de financiële afdracht van de nationale federaties aan de bond zal omlaag gaan.