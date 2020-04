Rumoer verwacht om landstitel in het voetbal

Beelden van Nederlandse profvoetballers voor de KNVB Campus in Zeist. Beeld Getty Images

Wie is kampioen, hoe is de verdeling van geld? Of is het beter geen kampioen uit te roepen, nu de competitie is afgebroken en de koplopers Ajax en AZ een duel minder speelden dan de meeste andere clubs?

Directeur betaald voetbal Eric Gudde en commercieel directeur Jean-Paul Decossaux van de KNVB formuleren het voorstel, ter toetsing tijdens de vergadering. En wie weet biedt de Uefa nog aanknopingspunten, als de Europese bond donderdag besluiten neemt.

De KNVB heeft een reglement dat geen volledige duidelijkheid schept over de titel, al heeft Ajax een beter doelsaldo dan AZ. De clubs hebben evenveel punten. Normaal is het doelsaldo beslissend. Maar wat is normaal? Gudde, maandag, voor het afbreken van de competitie, op de vraag naar wie de titel gaat. ‘Er staat niets in het reglement, als de competitie voortijdig wordt afgebroken.’ Dat klopt, al zijn er best een paar zinnen te vinden die tot juridische haarkloverij kunnen leiden. Want de competitie is hoe dan ook voorbij, al is afgebroken wat anders dan afgelopen.

Hoe dan ook zal een titel nauwelijks voelen als een kampioenschap. Interessanter is de verdeling van Europese plaatsen en, indirect, geld. Zo zou de landskampioen direct zijn doorgestroomd naar de Champions League, maar dat is alleen zo als de Champions League was voltooid en de winnaar zich eveneens via de competitie in zijn land had geplaatst. FC Utrecht zou gekwalificeerd zijn voor de Europa League als het de bekerfinale van Feyenoord had gewonnen, maar ook die finale is afgelast. FC Utrecht had zich ook via de play-offs kunnen plaatsen voor Europees voetbal, maar staat mede door de afgelaste thuiswedstrijd tegen Ajax 3 punten achter op Willem II, met een wedstrijd minder dus.

Het overleven van de crisis zal de wankele gemene deler zijn, waarbij clubs hopen op verdeling van Europese gelden. Maar bij Ajax, dat fors bezuinigt om aan zijn hoge financiële verplichtingen te voldoen, leeft ergernis over de automatische gedachte dat de huidige kampioen even miljoenen van de Champions League in de gemeenschappelijke pot stopt, terwijl Ajax begroot met deelname aan Champions League in het achterhoofd. Er is sowieso onderlinge kinnesinne over financieel beleid. De ene club is zuinig, de andere geeft gemakkelijker geld uit. Zuinige clubs vragen zich af waarom ze vrijgevige clubs zouden moeten redden.