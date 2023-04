Ruiter Ruben Romp ziet mooie klassering in rook opgaan na te korte draai in laatste proef

Juni 2019. Ruben Romp in actie op zijn paard Gintura in Knokke-Heist, België. Beeld ANP

Op de plek in Deurne waar wijlen zijn vader Bert Romp zijn hippische opleiding genoot, kon Ruben Romp zondag niet verrassen op het NK springen. De 32-jarige Brabantse springruiter kende een uitstekende start van de slotdag van de nationale titelstrijd, dat over drie dagen (en vier rondes) werd verreden.

In de eerste manche noteerde Romp zondag met zijn 14-jarige ruin Quintino 9 een foutloze omloop, waarna de combinatie zich terugvond in de top-10. In de tweede manche zag Romp een topnotering vervliegen na een springfout op de vijfde hindernis gevolgd door een weigering van zijn bruine ruin aan het einde van het uitdagende parcours.

Romp had er even flink de pee in, vertelde hij kort na zijn optreden in de Deurnese arena. ‘Ik wilde geen tijdfout maken en draaide misschien iets te kort naar de laatste hindernis waarna Quintino er langs liep. Toen was alles weg, echt balen’, blikt Romp terug in het stallencomplex achter de hoofdpiste.

In de eindrangschikking van het NK vond Romp zijn naam terug op de 20ste plek. De Nederlandse titel ging naar Maikel van der Vleuten (35) met zijn pas 9-jarige hengst O’Bailey van het Brouwershof. Na drie van de vier manches voerde Jur Vrieling nog de ranglijst aan, maar de Groninger ging met zijn 12-jarige paard Fiumicino van de Kalevallei in de laatste ronde de mist in en eindigde als vijfde.

Het zilver was voor de verrassend goed presterende Kim Emmen (28) met haar 10-jarige ruin Island VG. Harrie Smolders (42) werd derde met Uricas van de Kattevennen. De 59-jarige Loewie Joppen die de afgelopen tijd zoveel indruk maakte met Havel van de Wolfsakker kon op het NK geen rol van betekenis spelen en eindigde gedeeld 27ste.

Geduld

Als er één les is die Ruben Romp van zijn overleden vader Bert, voormalig topruiter en bondscoach, heeft meegekregen dan is het wel geduld hebben. ‘Mijn vader was een echte paardenman. Hij wist als geen ander dat je altijd een plan moet hebben en daar stap voor stap naar toe moet werken. Soms zit het even tegen, maar dan moet je geduld hebben.’

De afgelopen maanden had Romp toegewerkt naar het NK met de hoop om in Deurne te kunnen pieken. Dat lukte niet helemaal. ‘Ik heb twee goede rondes gereden en twee mindere. Eigenlijk moet ik heel tevreden zijn met wat ik in korte tijd heb bereikt met Quintino. Hij is een heel ervaren paard; met Argentijnse ruiters heeft hij WK- en olympische ervaring opgedaan. Ik heb Quintino pas sinds februari onder het zadel en dit NK is onze eerste wedstrijd met hindernissen van 1.60 meter. We zitten op de goede weg en moeten er de tijd voor nemen.’

Als zoon van oud-springruiter Bert Romp groeide Ruben in Goirle op in een echte paardensportfamilie. Op 5-jarige leeftijd begon hij met ponyrijden, tien jaar later kwamen de paarden en ontpopte de middelste van drie zonen zich tot een talentvolle ruiter. Als stalruiter leerde Ruben Romp de fijne kneepjes van het vak bij de huidige bondscoach Jos Lansink in België, later werkte hij jaren in Zwitserland. Hoogtepunt in zijn sportieve carrière is zijn EK-deelname in 2017 waar het Nederlands team als zesde eindigde.

Fataal ongeluk

Een jaar later stond het leven van Ruben Romp op zijn kop toen zijn vader in oktober 2018 overleed bij een tragisch ongeluk. Tijdens het laden van een paard op een vrachtwagen raakte Bert Romp ernstig gewond door een trap van een paard. Een dag later stierf hij aan zijn verwondingen. Bert Romp, die in 1992 deel uitmaakte van de gouden olympische springploeg, werd 59 jaar.

‘Het ongeluk met mijn vader gebeurde op 3 oktober en twee dagen eerder was ik officieel begonnen met Romp Equestrian in Goirle. Samen met mijn vader zou ik de stal gaan runnen, maar daar is het helaas niet meer van gekomen. Het is gemis is nog altijd heel groot’, vertelt Ruben Romp terwijl zijn groom zich ontfermt over Quintino.

De afgelopen jaren bouwde hij zijn opleidings- en handelsstal in zijn eentje op. Romp combineert zijn werk zo goed als het kan met zijn topsportcarrière. Hij reist heel Europa door voor concoursen. ‘Af en toe is het moeilijk, want je kunt niet overal tegelijk zijn, maar gelukkig heb ik goede mensen thuis die veel kunnen opvangen.’

Op de moeilijke momenten houdt Romp zich vast aan de wijze woorden van zijn vader: ‘Heb geduld en doe het stap voor stap.’