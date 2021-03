Ruiter die vastzit in Valencia: ‘We hopen dat al onze paarden hier levend vandaan komen’

Bij de manege de Veerkracht is de dierenarts bezig met het verzorgen van paarden die de ernstige virusziekte rhinopneumonie hebben. Beeld Hollandse Hoogte / Koen Verheijden

Met twaalf paarden zitten ze vast in Spanje. Melvin Greveling (31) en zijn vriendin Micky Morssinkhof (24) vertrokken drie weken geleden vol goede moed naar het internationale springconcours in Valencia, maar bevinden zich inmiddels in het epicentrum van de rhinopneumonie-uitbraak. ‘We houden elke dag de vingers gekruist in de hoop dat al onze paarden hier levend vandaan komen’, vertelt Greveling aan de telefoon vanuit Valencia.

Rhinopneumonie is een virusziekte bij paarden, die zich in drie verschillende vormen kan openbaren. De neurologische variant is de meest agressieve en juist die waart rond in Valencia. Paarden die besmet raken met de neurologische variant van het virus kunnen verlamd raken of in het ergste geval zelfs overlijden. ‘Hier zijn inmiddels vier paarden gestorven’, vertelt Greveling.

Zes van de twaalf paarden, waarmee Greveling en Morssinkhof naar Valencia zijn afgereisd, vertonen inmiddels milde symptomen van het virus. ‘Ze hebben nu vijf dagen lichte koorts. Als het virus zich doorzet, komen de verlammingsverschijnselen meestal tussen dag vier en acht. De komende dagen worden dus heel spannend.’

Koorts

Anderhalve week geleden kregen de eerste paarden in Valencia last van koorts. Het concours in Valencia was toen bijna twee weken onderweg. Greveling en zijn vriendin twijfelden om meteen huiswaarts te keren, maar besloten om toch te blijven. ‘De wedstrijden waren nog in volle gang en de communicatie vanuit de Spaanse autoriteiten was belabberd. We hadden geen idee dat het zo ernstig was.’

Op zondag 21 februari werd duidelijk dat de agressieve variant van het virus was uitgebroken. De internationale paardenbond (FEI) besloot dat het concours in Valencia onmiddellijk stilgelegd moest worden. ‘Paarden die het virus onder de leden hebben moeten meteen rust houden, dat bevordert het herstel’, vertelt Greveling.

Inmiddels staan er in Valencia meer dan honderd paarden die symptomen van het virus vertonen. Veertig paarden die nog geen verschijnselen hebben, waaronder dus zes paarden van Greveling en Morssinkhof, zijn overgeplaatst naar een ander deel van het terrein. Zo komen ze niet meer in contact met de zieke paarden. De gezonde paarden worden de komende dagen drie keer getest op het virus. Pas als alle testen negatief zijn mogen ze het terrein af. ‘Hopelijk kan ik maandag de eerste zes paarden met de vrachtwagen naar huis rijden. Daarna vlieg ik gelijk weer terug naar Valencia.’

Symptomen

Voor de paarden met symptomen gaat het nog minstens een maand duren voordat ze terug naar huis kunnen. ‘Zij moeten eerst 28 dagen klachtenvrij zijn en negatief testen voordat we ze mee naar Nederland mogen nemen’, zegt Greveling.

Thuis in het Gelderse Lichtenvoorde heeft hij nog tientallen merries en hengsten staan, waaronder een flink aantal jonge paarden. Zij zijn volgens Greveling extra vatbaar voor het virus en daarom heeft hij al besloten om alle paarden, die terugkeren uit Spanje, bij thuiskomst twee weken in quarantaine te plaatsen. ‘Als het virus overslaat op de paarden thuis, hebben we een heel groot probleem.’

De sportieve en financiële gevolgen voor zijn eigen bedrijf kan Greveling nog niet inschatten. Normaal gesproken zijn de internationale wedstrijden voor hem een mooie kans om zijn jonge paarden onder de aandacht te brengen bij potentiële kopers. ‘Een aantal paarden waarmee we nu pad zijn, maakten goede kans om binnenkort voor veel geld doorverkocht te worden’, vertelt Greveling die niet wil zeggen om hoeveel geld het gaat. ‘Dat is nu niet van belang. De gezondheid van onze paarden staat op één, twee en drie.’

Naast veel leed heeft de uitbraak ook voor een klein lichtpuntje gezorgd in Valencia. ‘Dit is een individuele sport, waarin iedereen meestal erg met zichzelf bezig is. Nu is daar absoluut geen sprake van. We bouwen samen aan stallen en zetten stellages op voor de paarden die niet meer op hun benen kunnen staan. Dat geeft een fijn gevoel van saamhorigheid en ik voorspel dat we hier vriendschappen sluiten voor de rest van ons leven.’