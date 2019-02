Ruime zege vreemdelingenlegioen Fortuna

Op de tribune van het Fortuna Sittard Stadion zwaait een supporter enthousiast met een Amerikaanse vlag. Iets verderop wappert een Spaanse variant aan de railing van de trap. Op het veld staat de Griek Lazaros Lamprou met twee doelpunten aan de basis van de geflatteerde overwinning op Excelsior (4-1).

Door de zege stijgt Fortuna naar de negende plek op de ranglijst. Dat doet de promovendus uit Limburg voornamelijk met spelers uit het buitenland. De selectie telt achttien nationaliteiten. Daarmee is het de meest ‘internationale club’ van de eredivisie. Willem II volgt met spelers afkomstig uit veertien verschillende landen.

Tegen Excelsior bestaat het basisteam van Fortuna uit negen nationaliteiten. De Moldaviër Alexei Koselev verdedigt het doel. Het centrale verdedigingsduo wordt gevormd door de Spanjaard José Rodriguez en Venezolaan Ruben Ramirez. Op het middenveld loopt de Kroaat Andrija Balic. Voorin moeten een Amerikaan, Griek en Portugees voor doelpunten zorgen.

Aanvoerder Jorrit Smeets – geboren op een steenworp afstand van Sittard – en Mark Diemers zijn de enige Nederlanders die aan de aftrap verschijnen. Ter vergelijking: het basisteam van Excelsior bestaat uit vier nationaliteiten, van wie Mounir El Hamdaoui (Marokko en Nederland) en Jeffry Fortes (Kaapverdië en Nederland) een dubbele nationaliteit hebben. Acht Nederlanders en een Engelsman completeren het elftal.

Isitan Gün

Aan de basis van het succes én de internationalisering van Fortuna staat eigenaar Isitan Gün. De Turkse econoom kocht Fortuna in 2016 voor zo’n 1,4 miljoen euro toen het voortbestaan van de club aan een zijden draadje hing. Gün durfde te investeren en boorde met behulp van Mustafa Aztopal en Ogan Tarhan, die in Sittard verantwoordelijk werden voor het technisch beleid, zijn internationale netwerk aan.

Eerder dan voorzien keerde Fortuna afgelopen zomer, na zestien jaar eerste divisie, terug in de eredivisie. Het elftal is een mix van aantrekkelijke jonge spelers uit allerlei culturen. ‘We hebben geen scoutingsapparaat van vijftien man, maar maken gebruik het netwerk dat we hebben’, zegt technisch manager Sjoerd Ars, die na het vertrek van Aztopal in december samen met de technische staf en Tarhan verantwoordelijk is voor het aan- en verkoop beleid van de club.

Het liefst had Ars elf Nederlanders op het veld zien staan tegen Excelsior. En als het even kon elf spelers uit de eigen jeugdopleiding. Maar dat is een utopie, weet hij. ‘Voor Nederlandse spelers met een beetje talent, leg je al gauw een paar ton neer. Buitenlandse jongens zijn gewoon goedkoper.’

Bovendien, meent Ars, is Fortuna niet aantrekkelijk voor de grote Nederlandse talenten. ‘We vissen in Nederland in dezelfde vijver. Als een speler echt goed is, zien andere clubs dat ook. Ik ga niet twee ton extra betalen voor een Nederlandse voetballer, terwijl een buitenlandse speler even goed is.’

Voor de fans, die na jaren van bijna-faillissementen en mislukte fusiepogingen eindelijk weer met de borst vooruit kunnen lopen, maakt het niet uit waar de spelers vandaan komen. ‘Succes staat voorop’, zegt Jeroen Loos namens de supportersvereniging.

van 722 naar 8.500 toeschouwers

Hij refereert aan de jaren dat de club met veelal eigen jongens troosteloos onder in de eerste divisie bungelde en een thuiswedstrijd tegen Telstar maar 722 toeschouwers trok. Deze zondag zorgen 8.500 supporters voor een goede sfeer in het stadion. ‘Dit is veel leuker dan een paar jaar geleden. We winnen niet alles, maar zolang er gestreden wordt, zijn wij tevreden.’

De club heeft als visie de jonge buitenlandse spelers te ontwikkelen en ze met winst te verkopen. Om de talenten te begeleiden heeft Fortuna een eigen clubhuis, waar zes spelers samenwonen. Hoofd jeugdopleiding Jurgen Seegers blijft regelmatig slapen. Ars: ‘Je kunt wel talenten uit het buitenland halen, maar als je ze geen handvatten geeft, is het weggegooid geld.’

Het gekozen beleid pakt tot dusver goed uit. Fortuna voetbalt fris en heeft met Diemers een uitstekende middenvelder. Ars erkent dat hij met een goed salaris naar Sittard werd gelokt omdat de club een sleutelspeler in hem zag. Voorin laat de Griek Lamprou wekelijks zien van toegevoegde waarde te zijn en blijkt de Amerikaan Andrija Novakovich een ijzersterke spits.

Smeets

‘Het gaat goed’, zegt aanvoerder Smeets met een Limburgs accent. ‘Soms zie je dat buitenlandse jongens hun eigen pad volgen, maar tot nu toe past iedereen zich goed aan bij ons.’ Wel blijft de communicatie een heikel punt. De voertaal is Engels, al zijn sommige spelers die taal niet machtig. ‘Als spelers de bespreking niet snappen, leggen ze het onderling aan elkaar uit.’

Bang dat de cultuur van de club verloren gaat, zijn ze niet in Sittard. Niet in de laatste plaats omdat Gün investeert in de jeugdopleiding en een nieuwe accommodatie voor de eigen talenten wil laten bouwen. En anders is daar altijd nog aanvoerder Smeets die, als jongen uit de regio, zijn medespelers vertelt wat de mensen in Zuid-Limburg van hen verwachten. ‘De mouwen opstropen en gas geven.’