Ruime zege op RKC verschaft AZ enige ademruimte

Owen Wijndal van AZ in het duel met RKC Waalwijk. Beeld BSR Agency

Het aantal doelpogingen beeldt de krachtsverhoudingen scherper uit: AZ 20, RKC 3. De simpele zege verschaft AZ wat ademruimte, na een bizarre seizoensopening. Het contrast met vorig seizoen is groot, toen simpele zeges zoals die tegen RKC vaak de norm waren, niet de uitzondering.

Tegen Fortuna (3-3), Sparta (4-4), VVV (2-2) en ADO (2-2) staat AZ 254 van de 360 minuten op voorsprong, om vervolgens telkens in de laatste vijf minuten in te storten. De zeldzame manier waarop de Alkmaarders hun punten verspelen, leidt af van de hoofdvraag. Waarom is AZ dit jaar geen kampioenskandidaat? De grote exodus bleef uit. Met Myron Boadu, Calvin Stengs, Teun Koopmeiners, ­Fredrik Midtsjo, Jonas Svensson en Owen Wijndal bleven zes van de zeven grote uitblinkers de club trouw.

Ook is linksbuiten Jesper Karlsson (22) uitstekend begonnen aan het seizoen. Na zijn assist bij de 2-0 tegen RKC is hij na vier duels bij vijf doelpunten ­betrokken (twee goals, drie assists). De Zweed staat al op zestien schoten en elf gecreëerde kansen voor ploeggenoten, cijfers die passen bij de sterren van de eredivisie.

Het grote verschil is dat al deze sterspelers vorig seizoen elke week beschikbaar waren. AZ beleefde in 2019/20 als collectief een extreem fit jaar. Liefst negen van de elf beoogde basisspelers kwamen tot minstens 80 procent van de speeltijd. Dit seizoen ontbreken juist veel basisspelers.

Ook wat betreft het afmaken van kansen lijken de voetbal­goden de Alkmaarders minder gunstig gezind. Op basis van historische data hadden de Alkmaarders volgens statistiekbureau Opta zo’n 26 tegendoelpunten mogen verwachten.

De werkelijkheid verliep een stuk anders: slechts zeventien keer werd de AZ-defensie vorig seizoen gepasseerd. De opponenten lieten een serieuze berg kansen liggen en Bizot stond ijzersterk te keepen. Dit jaar schieten de tegenstanders zuiverder. In de eerste vijf speelrondes hadden de Alkmaarse volgens Opta 6,5 tegengoals kunnen verwachten, maar vlogen er liefst 12 treffers in.

Toch is er genoeg reden tot hoop in Alkmaar. Qua veldspel is AZ immers in elk van de eerste zes eredivisieduels ‘gewoon’ de bovenliggende partij. Maar op het gouden geluksrandje van vorig seizoen hoeft AZ niet meer te rekenen.