Ruime zege op Duitsland spoelt kater van hockeymannen niet weg

Diede van Puffelen bestookt de Duitse keeper Victor Aly. Beeld BSR Agency

Na twee Europese titels op rij is brons een troostprijs voor het Nederlandse team dat zich eind oktober in een play-off in eigen land moet kwalificeren voor de Spelen van Tokio in 2020.

Bondscoach Max Caldas sprak zaterdagavond van een ‘tien maanden durende zoektocht’ om te voorkomen dat zijn team in Tokio net zo ontspoort als bij het EK in België en drie jaar geleden op de Spelen van Rio. De afgang in Antwerpen dwingt tot een snelle interventie. Het krediet van Caldas brokkelt af, ondanks twee Europese titels in 2015 en ’17 en een zilveren medaille op het WK in 2018 in India.

Op telegraaf.nl werd de verbale clash tussen Caldas en verdediger Sander Baart tijdens de halve finale tegen Spanje symbolisch genoemd voor de interne spanningen bij de Nederlandse ploeg. Baart pikte de uitval van zijn coach niet, twee uur lang spraken de spelers zonder de staf over het echec bij het EK. Maar een crisisberaad mocht het niet worden genoemd, aldus Caldas. Hij hekelde de NOS-commentator, die op zijn beurt ontkende de term ‘crisis’ te hebben gebruikt.

De getergde Caldas constateerde dat ‘een suggestie voor waarheid werd aangenomen’. En dat was ‘beneden alle peil.’ Caldas: ‘Je mag pas van een crisis spreken als ons dit elk toernooi overkomt. Dit was een offday, de eerste sinds de Spelen van Rio. Hebben we de Spanjaarden onderschat? Onszelf overschat?’

Die vraag mag hij ook voor zichzelf beantwoorden. Caldas zei niet te zijn geschrokken van de mentale implosie, hij sprak zelfs van de ‘charme van de sport’. Hier klonk een coach in nood, die op de burelen van de hockeybond iets uit te leggen heeft.

Technisch directeur Jeroen Bijl heeft zich op de achtergrond gehouden, maar de oud-volleyballer zal moeten onderzoeken of de chemie tussen de technische staf en de spelers nog sterk genoeg is. Durft de KNHB een jaar voor de Spelen een andere coach aan te stellen?

Circusnummer

Niet alle spelers voelen het vertrouwen van Caldas. De keepers Pirmin Blaak en Sam van der Ven verwonderen zich ook over hun circusnummer, waarbij ze elkaar na elk kwart afwisselen. Soms onderscheiden de doelmannen zich bij een 15 minuten durende stormloop, zoals Van der Ven in het tweede kwart tegen Duitsland. Of ze staan 15 minuten toe te kijken en mogen vervolgens weer een kwartier afwachten hoe de ander het doet. Die wisseltruc ondermijnt de stabiliteit in de toch al broze defensie.

De cultuuromslag na Rio 2016 bleek relatief. Niet voor het eerst werd de bondscoach in de steek gelaten door zijn pseudoleiders. Bij een 2-0-achterstand tegen Span­je kondigde aanvoerder Seve van Ass voor de camera van de NOS aan dat Nederland ‘de Spanjaarden suf zou tikken’. Je hoorde de echo van de bravoure van zijn vader en voormalig bondscoach Paul van Ass. Maar op het verkeerde moment.

Belgen pakken voor het eerst Europese titel In grootse stijl veroverden de Belgische hockeyers zaterdagavond in Antwerpen de eerste Europese titel door Spanje in een eenzijdige finale met 5-0 te verslaan. Die score behaalden de ‘Red Lions’ ook al in het eerste groepsduel met Spanje, dat Nederland verrassend had uitgeschakeld in de halve finales. De eerste finale voor de Spanjaarden sinds 2007 werd een deceptie. Op het Wilrijkse Plein schreeuwden 7.500 Belgische fans hun ploeg naar een snelle voorsprong. Na de 1-0 van Wegnez was er voor de Spanjaarden geen houden meer aan. België werd vorig jaar in India wereldkampioen en verdiende met de Europese titel een olympisch ticket. In 2020 willen de Belgische mannen een ‘grandslam’ voltooien met een gouden medaille op de Spelen van Tokio.

Seve van Ass was zich van geen kwaad bewust. ‘In de hitte van dat moment kreeg ik een microfoon onder mijn neus geduwd. Ik dacht echt dat we het nog konden omdraaien tegen Spanje. En misschien heb ik me onhandig uitgedrukt.’

Het was een understatement. Nederland werd zelf suf gespeeld door de gepassioneerde Spanjaarden. Van Ass, schuldbewust: ‘We wonnen geen duels. Het werd één grote chaos en iedereen ging erin mee.’ Tot zijn ergernis zag Caldas hoe ook zijn kapiteins het zinkende schip verlieten. ‘Normaal gesproken houd je op een mindere dag vier, vijf spelers over die blijven zwemmen en de anderen boven water houden. Tegen Spanje kon niemand dat.’

Het is het noodlot van een generatie die te veel bestaat uit lifestyle-hockeyers die zichzelf niet kunnen pijnigen om het beste uit zichzelf te halen.

‘Hollandse ziekte’

De in Argentinië geboren Caldas zag bij het EK een ‘Hollandse ziekte’ terugkeren, de nonchalance. ‘Het idee van Seve van Ass om het tempo op te voeren is te Hollands. De bal twee keer raken en het komt goed, die instelling werkte niet. Het duel met Spanje vroeg van ons een andere aanpak.’

De technische staf kon evenmin een plan B aanreiken en dat mag Caldas zich aanrekenen. Middenvelder Billy Bakker pleitte voor het vormen van een vaste selectie die gericht gaat toewerken naar de Spelen. Noodgedwongen had het Nederlandse team in de Pro League in wisselende samenstellingen gespeeld. Bakker: ‘Zo konden we niet verder bouwen na het WK. We moeten met dezelfde kern spelen om het gat met België en Australië te verkleinen.’

Eerst zal de KNHB-directie bij zichzelf te rade moeten gaan. Hoe kan Nederland op meerdere fronten voorbij zijn gestreefd door het veel kleinere hockeyland België? De tijd dringt, want het olympische ticket moet over twee maanden worden opgehaald. En de positie van bondscoach Caldas is niet langer onomstreden.