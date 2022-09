Rugpijn zorgt voor frustrerende exit Tim van Rijthoven bij US Open

Tim van Rijthoven speelde in de tweede ronde tegen Casper Ruud. Beeld AP

Maandag, in de eerste ronde tegen de Chinees Zhang Zhizhi, had Van Rijthoven nog genoten van zijn eerste wedstrijd op de US Open, zelfs op het moment dat hij tegen zeven wedstrijdpunten aankeek en zijn debuut bij één potje leek te blijven. Van Rijthoven knokte zich terug en mocht dus woensdag aantreden tegen Ruud.

Veel plezier beleefde hij niet aan zijn optreden. ‘Ik merkte dat ik toch nog een stukje wedstrijdritme miste,’ zegt Van Rijthoven. ‘Ik had voor dit toernooi anderhalve maand niet gespeeld. Dat maakte me op momenten onzeker.’

Op een challengertoernooi in het Amerikaanse Indianapolis was het hem op 21 juli in de rug geschoten bij een opslag. Van Rijthoven werkte vervolgens voorzichtig, met rust en revalidatie, naar de US Open toe, maar in New York bleek het probleem niet helemaal verholpen.

‘Ik voel bij elke service wel een kleine pijnscheut,’ zegt Van Rijthoven na zijn uitschakeling. ‘Dat is gewoon niet fijn.’ Maandag had hij minder last ervaren, maar twee dagen later betaalde hij alsnog de tol voor de vijfsetter tegen Zhang. ‘Ik merk dat mijn rug die eerste dag veel services heeft doorstaan en voor mijn gevoel zit daar een max aan. En dan is het klaar. Dat moment is gelukkig niet gekomen, maar het zat er wel dicht tegenaan.’

Verslagenheid

Van Rijthoven bleef achter met een gevoel van verslagenheid. In de eerste set versloeg hij de sterke Ruud in een tie-break, ook daarna maakte hij het de Noor geregeld moeilijk en kreeg hij meerdere kansen om zijn tegenstander te breken. ‘Ik baal hier heel erg van, want ik heb het gevoel dat er meer in zat,’ zegt Van Rijthoven. ‘Jammer, want tegen zo’n topspeler als Ruud moet je er voor 110 procent kunnen staan. Mentaal was dat het geval, maar lichamelijk niet.’

Het is niet voor het eerst dat Van Rijthoven kampt met lichamelijke problemen. Zijn doorbraak op het mondiale tenniscircuit werd mede vertraagd door blessureleed. Elleboog. Pols. Lies. Trombose. Van Rijthoven kende in zijn lichaam lange tijd geen medestander.

Eindelijk fit werd de Nederlander de sensatie van het grasseizoen, door uit het niets het ATP-toernooi van Rosmalen te winnen en de vierde ronde van Wimbledon te bereiken.

Fysiotherapie

Om zijn rug aan te sterken gaat Van Rijthoven de komende tijd in Nederland met een fysiotherapeut aan de slag. ‘Oefeningen om mijn mobilisatie en bepaalde spiertjes in mijn rug mee aan te sterken,’ verklaart hij. ‘Hopelijk gaat het dan weg, want ik loop er al lang genoeg mee.’ Van Rijthoven hield het bij: in zijn loopbaan schoot het tot nu toe zes keer op een soortgelijke manier als Indianapolis in zijn rug.

Donderdagochtend (Amerikaanse tijd) vliegt hij terug naar Nederland. Ondanks de teleurstelling heeft hij bij zijn debuut op de US Open zijn ogen uitgekeken. ‘Het is heel anders dan andere toernooien,’ zegt hij. ‘Megadruk, met een hoop geschreeuw en luide muziek. Het is een soort amusementspark.’

Na de uitschakeling van Van Rijthoven resteert één Nederlandse tennisser in het enkeltoernooi. Debutant Gijs Brouwer neemt het donderdag op tegen de Italiaan Lorenzo Musetti. Botic van de Zandschulp werd woensdag in zijn tweederondepartij uitgeschakeld. Net als Van Rijthoven speelt hij over een kleine twee weken namens Nederland in de Davis Cup.