Rugnummer 127, Taco’s Tourdebuut: met al dat publiek kun je maar beter niet aan de zijkant van het peloton rijden

Taco van der Hoorn (28) doet voor het eerst mee aan de Tour de France, een jongensdroom van hem. De bewegingswetenschapper doet verslag van zijn ervaringen. Deel I.

‘Soms, als er in de koers even wat minder gebeurt, heb je tijd om te kijken en te genieten. Zaterdag, in de etappe naar Nyborg, kon dat. Dan zie je al die mensen langs de kant en dat is zo bijzonder. Ik weet niet hoeveel het er waren, maar ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. De Ronde van Vlaanderen dit jaar was druk, maar dit was gewoon bizar. Dan besef je wel dat de Tour extreem is.

Woensdag begon dat al bij de ploegenpresentatie, met enorm veel mensen voor het podium en op de route daarnaartoe. Hoogtepunt was de verkenning van de openingstijdrit, toen heb ik echt met kippenvel gereden. Het was nog lekker weer en ik ben eerst tijdens een verkenningsrondje alleen maar naar de mensen gaan kijken. De sfeer proeven. In het tweede rondje lette ik op het parcours en daarna dacht ik: dit is zo bijzonder, ik doe nóg een rondje, alleen om te kijken.

De tijdrit zelf was heel anders. Ik ben geen tijdritspecialist, maar toch wilde ik mijn best doen en er proberen wat uit te halen. Ik was full focus en dan krijg je minder mee van die muur van geluid van al die mensen langs de kant.

Ook door de nattigheid was ik heel erg met mijn proces bezig. Je wilt niet onderuitgaan. Ik zei tegen mezelf: houd je tempo vast, stuur de bochten goed in, zet daarna snel aan, ga naar je aerodynamische houding. Welk vermogen trap ik? Hoe stuur ik de volgende bocht weer in? Ik wilde er toch iets van maken, maar ik heb geen risico’s genomen. Ik was er best tevreden mee: 85ste op 1 minuut 3.

De route van de etappes door Denemarken staan helemaal vol met mensen, vooral bij korte klimmetjes in de etappe: tien rijen dik. Met zoveel meer publiek dan normaal moet je opletten. Je kunt niet aan de zijkant van het peloton rijden. Ik probeer dat altijd wel, want dan is er een uitweg: je kunt het gras in sturen bij een valpartij ofzo.

Nu was ik echt opgesloten. Denk aan vorig jaar, met dat opi en omi-ongeluk. Ik zag een kinderwagen half op de weg staan en zelfs een kind dat niet doorhad dat we er aankwamen. De meeste mensen stappen op het laatste moment terug, maar er blijft altijd iemand staan. Een man die op een stoel stond, half op de weg, kon niet zomaar wegstappen. En mensen maken selfies waardoor ze niet meer naar het peloton kijken. Dat zijn lastige dingen waar je de hele tijd omheen aan het slalommen bent.

Omdat ik meer moet opletten, moet ik op een andere manier koersen. Als ik in de ontsnapping wil zitten, moet ik aanvallen en daarvoor moet ik eerst naar voren opschuiven. Maar door het midden kan niet, want daar rijden alle renners en via de zijkant dus ook niet, want daar is publiek. Het is allemaal anders dan anders.’

Wielrenner Taco van der Hoorn vertelt verslaggever Robert Giebels over zijn ervaringen in zijn eerste Tour de France.