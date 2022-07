Rugnummer 127, Taco’s Tourdebuut: kopmannen kunnen woensdag de Tour niet winnen, maar wel verliezen

Taco van der Hoorn, wielrenner bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux in zijn VW camper. Beeld Klaas Jan van der Weij

‘Maandag had ik een van mijn meest relaxte rustdagen ooit. We zijn zondag na de etappe naar Lille gevlogen en maandag was er geen reet te doen. Ik hoefde me nergens voor te haasten, want het vliegtuig zou toch niet zonder ons vertrekken.

In de Giro vorig jaar was de rustdag wel anders. Toen kwam die pas na tien zware dagen. Voor mij was die helemaal vermoeiend. Ik had de derde Giro-rit gewonnen en de ploeg dacht: op de rustdag heeft-ie wel eventjes tijd om aan alle mediaverzoeken te voldoen. Zat mijn hele dag vol.

Dit is veel relaxter, ook omdat de Tour tot nu fysiek simpel is geweest. De proloog was maar kort en die twee ritjes daarna door Denemarken stelden ook niet veel voor. Het is vooral de druk en de stress die je hebt. Je moet wringen voor je plaats in het peloton en dat kost veel energie. Althans: mentaal, fysiek niet; een normale training is zwaarder.

Ik heb getwijfeld over de vierde etappe, dinsdag, naar Calais. Het was vooraf wel een mooie etappe voor mij, want er was een goede kans op een vlucht. Maar woensdag is de kasseienrit naar Arenberg en daar heb ik denk ik de grootste kans om iets moois te laten zien. Was die ‘Roubaix-rit’ later geweest, dan was ik er in rit 4 sowieso voor gegaan.

Nu was dat lastig, want er waren minder gegadigden die met me mee wilden zitten, omdat ‘Arenberg’ de dag erna is. De sterke klassieke eendagsrenners wilden hun kruit daarvoor drooghouden en verder hebben veel renners zo vroeg in de Tour nog wel een sprinter of een klassementsrenner die ze moeten beschermen.

Kortom: vooraf zijn het nogal wat afwegingen die ik moet maken. Ik heb ook overwogen om toch voor de ontsnapping te gaan en tegelijk te proberen enigszins energie te sparen. Renners noemen dat de indianentruc: de hele dag met een kopgroep rustig voor het peloton rijden en in de finale een beetje gas geven. Het peloton doet dat precies zo. Die willen het ook zo lang mogelijk rustig aan doen en pas aan het einde hard gaan. Als je als vluchter durft te verliezen en het goed aanpakt, hoeft zo’n ontsnapping niet te veel kracht te kosten.

En ik had in de finale dan nog altijd kunnen kijken: is dit haalbaar, dan trek ik het gas nog een uurtje vol open. Als ik had gedacht: het wordt hem niet vandaag en als ik doorga, hakt dat er te veel in voor Arenberg, dan zou ik me weer hebben laten inlopen.

Want die kasseienetappe, daar kijk ik enorm naar uit. We hebben hem met de ploeg verkend een paar weken geleden. Ik zag daar een man in zijn eentje met de hand kasseien leggen, maar ik denk dat hij nog wel een complete kasseienweg van vijfhonderd meter had te gaan. Ik ben heel benieuwd of hij dat gehaald heeft.

Het gaat een extreme chaos zijn, woensdag. Alle ploegen gaan daar proberen hun kopman vooraan te krijgen bij de eerste kasseienstrook. Zo willen daar 180 man bij de eerste tien zitten, maar dat kan dus niet. Over de elf kasseienstroken zelf maak ik me niet zo’n zorgen. Kort voor de finish zijn er twee wat langere en wat zwaardere stroken, die ook in Roubaix zitten. Die zijn wat lastiger, maar ik denk niet dat er heel veel schifting zal komen door de kasseien zelf.

Wel door materiaalpech of valpartijen die de weg blokkeren. Daardoor ontstaan gaten, waardoor klassementsrenners tijd kunnen verliezen. Dat is wat deze etappe betekent voor de Tour: het gaat er niet om hoe hard je rijdt over die kasseien, maar hoeveel pech je hebt als kopman. Die kunnen woensdag de Tour niet winnen, wel verliezen.’