Ruggenwervel op acht plaatsen gebroken, gebroken schouder, sleutelbeen, oogkas, jukbeen en acht ribben

Dit weekend zond de NOS een interview uit met Milan Vader. Hij stapte ook even op een hometrainer, strijdvaardig in Jumbo-koerstenue. Dat kon hij dus al. Eerder durfde hij niet voor een camera te verschijnen, het zou er niet hebben uitgezien. De paar weken dat hij in het ziekenhuis van Bilbao in een kunstmatig coma werd gehouden was hij nogal wat vlees kwijtgeraakt. Ik moet zeggen dat het filmpje me zeer geruststelde. Ik zag een redelijk gezonde en montere, bijna laconieke jongen.

Begin april was Milan Vader tijdens de Ronde van het Baskenland over de vangrail geschoten. Hoe het precies gegaan is, heeft hij van horen zeggen: hij trapte mee in een bocht, het pedaal raakte de grond en hij werd afgeschoten. De berichtgeving vanuit de ploeg bleef summier, behalve dan dat de ‘kritieke’ toestand was overgegaan in een ‘stabiele’. De vader van Vader, ijlings afgereisd naar Spanje, somde in de Zeeuwse krant PZC een hele lijst botbreuken op. En dat er stents in de halsslagader waren geplaatst. Stents in de halsslagader van een wielrenner, het klonk me onheilspellend in de oren.

Eenmaal wakker gemaakt, en overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam, meldt Milan Vader zelf dat door het bloedvatenprobleem zijn hersenen korte tijd zonder zuurstof zijn geweest. Nu, bij de NOS geeft hij meer details - die hij ook van horen zeggen heeft. De ronde-arts die meeging in de ambulance was toevallig een hart- en vaatchirurg. Die kreeg door dat er geen zuurstof meer naar zijn hoofd ging. De ambulance werd stilgezet om hem te intuberen. ‘Anders was ik er niet meer geweest’. De halsslagader was gescheurd.

Hierbij vergeleken waren die botbreuken eigenlijk peanuts: ‘Acht gebroken ribben, mijn ruggenwervel op acht plaatsen gebroken, gebroken schouder, gebroken sleutelbeen, mijn oogkas, mijn jukbeen was gebroken. Best wel veel.’

Ik kreeg het koud van het verhaal. Ik heb nooit in kritieke toestand in een ambulance gelegen, laat staan dat die een levensreddende noodstop moest maken met toevallig de juiste specialist aan boord.

Milan Vader wil zo snel mogelijk terug naar zijn oude niveau. Er zit schot in zijn herstel. Heeft hij dan geen angst gekregen? Autorijden is ook gevaarlijk! Eén moment is er geweest waarop hij overwoog te stoppen met wielrennen, maar die gedachte maakte hem zo verdrietig.

Er zijn een aantal gevallen bekend van wielrenners die uit de bijna-dood verrijzen en hun oude niveau weer bereiken. Ik denk aan een Fabio Jakobsen. Noem het wilskracht, dwaasheid, een obsessie, liefde voor de sport. Duidelijk is het dat die wilskracht, dwaasheid, liefde of obsessie een enorme invloed heeft op het herstelvermogen van een zwaar geraakt lichaam. De kracht van de geest lijkt soms geen grenzen te kennen.

Heldhaftige herrijzenissen komen buiten de sportarena trouwens ook vaak voor. Ik heb wonderbaarlijke dingen gezien.