Rug maakt van sprinter Dafne Schippers een zorgenkind

Dafne Schippers na afloop van haar 200 meter. Ze zal opgeven vanwege pijn aan de rug. Beeld Jiri Büller

De wereldkampioene van 2015 en 2017 op de 200 meter lag na een wedstrijd in Hongarije op 19 augustus vier dagen plat vanwege de pijn. ‘Ik heb heel weinig kraakbeen tussen mijn rugwervels. Daar maak ik me zorgen over, want kraakbeen komt niet meer terug. Als ik iets doe en het komt verkeerd uit, geeft dat nu een klap. Dat brengt zo’n enorme reactie op de spieren dat die stijf worden.’

De problemen begonnen vlak voordat Schippers haar seizoensstart maakte. Tijdens de krachttraining schoot er iets in haar rug, waardoor ze terug bij af was. Schippers kwam in Hongarije als tweede over de finish in de weinig aansprekende tijd van 22,94 seconden. Daarna kon ze dagenlang niks doen.

Uit voorzorg

Het is de vraag of Schippers nog een oplossing vindt voor het probleem dat haar, nu ze ouder wordt, steeds meer overlast lijkt te bezorgen. Daarom sloeg ze uit voorzorg de NK-finale op de 200 meter over. Haar rug voelde niet goed in de series. Lieke Klaver profiteerde daarvan, zij won de titel in Utrecht.

De rugproblemen van Schippers zijn niet nieuw. Vorig jaar kampte ze lang met de naweeën van een val van de trap. Soms leek het goed te gaan, andere keren schoot het er weer in. Schippers kreeg er moeilijk vat op.

Op de WK in Doha kon de beste sprinter van Nederland daarom niet goed presteren. 2019 werd een verloren jaar. Schippers had juist het idee dat ze goed uit de coronaperiode was gekomen. Ze voelde zich fit, was weer bijna op haar streefgewicht van haar beste jaren in 2015 en 2016 en had geen reden om te denken dat de rug problemen zou geven. ‘Het is een raadsel. Het is de vraag wat er nu echt aan de hand is.’

Van nature stijf

De rug is al sinds haar jeugd een problematisch gebied. Schippers heeft van nature een stijve rug. Dat is volgens haar coach Bart Bennema juist een talent. Maar het moet wel goed blijven gaan. ‘Dafne was niet de atleet geworden die ze nu is zonder die stijve rug. Daardoor kan ze zo hard lopen. De meeste sprinters zijn niet zo lenig. Kijk naar Churandy Martina en Taymir Burnet. Dat zijn echt snelheidsmonsters. Die stijfheid heb je nodig. Maar het is bij Dafne ook een dunne lijn. Het gaat snel fout.’

De problemen ontstonden volgens Bennema voor het eerst op haar zestiende, toen een behandelaar haar niet lenig genoeg vond omdat ze haar tenen niet aan kon raken met gestrekte benen. Haar rug werd toen doorgedrukt. Dat ging fout. Sindsdien werkt Schippers met een orthomanueel arts die haar rug regelmatig ‘recht’ zet. Schippers zegt er eens in de paar weken naartoe te gaan. Daarnaast laat ze zich veel behandelen door de fysiotherapeut en doet ze ondersteunende krachttraining om haar rug sterker te maken. ‘Dafne is altijd bezig geweest met haar rug. Ze loopt al jaren bij die specialist. Toen ze nog meerkampster was, merkte ze al dat een verkeerde landing op een hoogspringmat problemen kon geven. Ze zit nu tien jaar op dit niveau en merkt nu toch dat ze ouder wordt.’

Door de uitgestelde Olympische Spelen had Schippers juist de kans om haar hoofd leeg te maken en fysiek goed uit te rusten na een vermoeiend jaar vol sportieve tegenslagen. De oplossing is nog niet gevonden, waardoor er van een zorgeloze voorbereiding richting Tokio 2021 geen sprake meer kan zijn.