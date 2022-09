‘Rude’ is ingetogen op weg naar de tennistop

Casper Ruud in zijn kwartfinale-partij tegen Matteo Berrettini op de US Open Beeld ANP / EPA

Voorafgaand aan de US Open in New York ontbrak de naam van Casper Ruud op de lijst van toppers die zich meldden voor de jaarlijkse pers van de US Open. ‘Ik ben eerlijk gezegd zelf ook een beetje verrast’, sprak de Noor woensdag na zijn overwinning op de Italiaan Matteo Berrettini (6-1, 6-4, 7-6) in de kwartfinale.

Rude, zo spreken de Amerikanen zijn naam uit. Onbeleefd. Het past hem bepaald niet. De Noor is ingetogen, bescheiden, en als het hem de komende dagen meezit de nieuwe nummer één van de wereld.

Voorafgaand aan de US Open was hij een van de vijf kandidaten die kans maakten op de koppositie van de ATP-ranking, samen met Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz en Daniil Medvedev. Met Ruud, de nummer zeven van de wereld, werd nog het minst rekening gehouden, maar bij het naderen van de ontknoping is hij een voorname kanshebber.

Geen grote naam

Het is even rekenen: de Noor wordt nummer één als hij de finale haalt, en Alcaraz niet. Als Ruud de Spanjaard treft in de eindstrijd, is de winnaar maandag lijstaanvoerder. Stranden beiden voortijdig dan is Nadal, uitgeschakeld in de vierde ronde, de nieuwe leider.

Ruud mag dan (nog) geen grote naam hebben, hij komt niet uit de lucht vallen. Eerder dit seizoen stond hij in de finale van Roland Garros, waar hij in drie sets werd afgedroogd door zijn idool Nadal. Naar diens voorbeeld werd de Noor gravelspecialist. Op het hardcourt kende hij lange tijd meer moeite, vandaar zijn verbazing over zijn succes in New York. ‘Ik heb mijn spel op deze ondergrond de afgelopen seizoenen verbeterd’, sprak Ruud na zijn kwartfinale. De statistieken onderstrepen die bewering.

Voor het seizoen 2021 won de 1.83 meter lange Scandinaviër maar 37 procent van zijn partijen op hardcourt, sindsdien steeg het percentage naar 74. Ervaring op de ondergrond heeft hij genoeg. Als tiener trainde hij in de zomer van zijn woonplaats Snarøya buiten op gravel, maar in de koude wintermaanden speelde hij op hardcourtbanen.

Hogere ranking dan pa

Ruud wordt bijgestaan door vader en coach Christian, een voormalig proftennisser en lange tijd de beste Noor in het ATP-circuit. Inmiddels wordt hij aan alle kanten ingehaald door Casper, die zijn vader voor het eerst wist te verslaan toen hij een jaar of 15 was. Senior was er niet blij mee.

Christian Ruud schopte het tot de 39ste plaats van de wereldranglijst, speelde op de Olympische Spelen van Sydney en haalde eens de achtste finale van de Australian Open. Zijn zoon had in 2020 al een hogere ranking bereikt, en werd in Parijs de eerste Noor die een grandslamfinale bereikte.

Op gravel is de jongere Ruud de laatste jaren ongenaakbaar. ‘Mijn spel past beter bij die ondergrond’, zei hij eind vorig jaar tegen The New York Times. ‘Ik speel met aardig wat topspin, waardoor de ballen hoog opstuiten.’ Sinds 2020 behaalde Ruud van alle topspelers de meeste overwinningen, finales en titels op gravel.

Vorig jaar maakte hij in Bastad, Gstaad en Kitzbühel indruk met drie toernooiwinsten in evenveel weken. De laatste die dat voor elkaar kreeg was Andy Murray in 2011.

Effectief en precies

Ook op hardcourt lijkt Ruud nu dus zijn draai gevonden te hebben. ‘Het is misschien niet zijn favoriete ondergrond’, sprak zijn vader Christian na de winst op Berrettini, ‘maar hij wordt elke wedstrijd beter.’ In de tweede ronde verloor Ruud nog een set tegen de aan zijn rug geblesseerde Tim van Rijthoven, die hij met moeite afschudde. Vorig jaar verloor hij in de tweede ronde van de latere kwartfinalist Botic van de Zandschulp.

Tegen Berrettini speelde Ruud zijn beste wedstrijd van het toernooi. ‘Zijn return is sterk’, analyseerde de Italiaan. ‘Zijn service ook.’ Berrettini had een verbeterde hardcourtspeler gezien. ‘Hij had er voorheen moeite mee als de bal wat sneller op hem afkwam. Hij had meer tijd nodig om zijn kracht te gebruiken, maar dat heeft hij nu aangepast. Vooral met zijn forehand is hij effectief en precies.’

De beroemdste Noor is hij niet, legde Ruud eerder deze week uit aan de internationale pers. ‘We hebben een aardig goede voetballer, mochten jullie nog niet van hem gehoord hebben’, doelde hij op Manchester City-spits Erling Haaland. ‘Hij is de grootste ster die we hebben in Noorwegen. Een hoop mensen kijken naar hem.’ Voor Ruud, die het vrijdag in de halve finale opneemt tegen de Russische Karen Chatsjanov, zal de komende dagen hetzelfde gelden.