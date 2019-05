Roze trui verder uit zicht voor Roglic na loodzware bergetappe

Richard Carapaz, in roze trui, tijdens de klim van de zestiende etappe van de Giro d’Italia. Beeld AFP

Op de huiveringwekkende klim naar 1.854 meter hoogte moest de kopman van Jumbo-Visma in de Giro d’Italia passen, toen de Italiaan Vincenzo Nibali een aanval plaatste. In finishplaats Ponte di Legno bleek de Sloveen van de tweede naar de derde plaats gezakt; hij staat op 2.09 minuten van leider Richard Carapaz en 1.47 van Nibali.

De Ecuadoriaan van Movistar bleek in de loodzware etappe, waarin de passage van de ruim 2.600 meter hoge Gavia wegens overdadige sneeuwval was geschrapt, de morele winnaar. Ploegleider Eusebio Unzue had van tevoren gezegd dat Carapaz de bestaande marge van 47 seconden met het oog op de afsluitende tijdrit in Verona nog zeker met één minuut moest vergroten. Dat lukte ruimschoots.

Met behulp van ploeggenoten, onder wie Mikel Landa, achterhaalde de drager van het roze Nibali nog op de steile helling. In de afdaling en het restant naar de eindstreep reden ze als bondgenoten om Roglic op verdere afstand te rijden. Een waaier aan voor hen rijdende motoren – een beeld waarover Bauke Mollema zich zondag al beklaagde – droeg ook al bij aan de missie. Volgens Jumbo-ploegleider Addy Engels heeft Roglic gevochten voor wat hij waard was. ‘Maar hij zat duidelijk op zijn tandvlees. Het gat is nu wel echt groot.’ Volgens hem wreekt zich het gemis van Robert Gesink (geblesseerd) en Laurens De Plus (uitgevallen), die hun kopman in de bergen hadden kunnen bijstaan.

Mollema, die samen met Roglic en de Brit Simon Yates de schade probeerde te beperken, zag zijn inspanning beloond met een sprongetje in de rangschikking van zes naar vijf. De etappewinst was voor zijn ploeggenoot Giulio Ciccone, de drager van de bergtrui, die klappertandend in een eindsprint medevluchter Jan Hirt voor bleef.