Royston Drenthe is terug en bezorgt het Kasteel rillingen

Royston Drenthe (31) is terug van weggeweest: hij speelt bij Sparta in de eerste divisie. Tegen Cambuur was hij zondag een lust voor het oog. Zijn doel: ‘Kampioen worden, dan maken we met de hele selectie een rap.’

Royston Drenthe aan de bal tijdens de wedstrijd Sparta - Cambuur (3-0) Foto Jiri Büller

In een aftandse fitnessruimte vond Royston Drenthe zijn liefde voor de sport terug. Of, in zijn eigen woorden: ‘Ik kwam weer in mijn flowtje’. Tussen afgekloven halters, piepende apparaten, haperende loopbanden en in een penetrante puberzweetlucht kreeg hij schik in het beeldhouwen van zijn lijf, dat in anderhalf jaar zonder voetbal 21 kilo aan vet gewonnen had.

Het leidde tot een totaal onverwachte rentree in het profvoetbal afgelopen zomer bij het gedegradeerde Sparta. Hij maakt indruk als veelscorende linksback (3 goals). Tegen Cambuur is zijn techniek zondag een lust voor het hoog, maar tot scoren komt hij niet in het met 3-0 gewonnen duel. Hij bedelt tevergeefs bij Lars Veldwijk of hij een strafschop mag nemen, maar die knapt het klusje zelf op. ‘Ik ga nu met net zo’n lekker gevoel naar huis als na een wedstrijd met een doelpuntje van mij,’ bezweert hij na afloop.

Drenthe is terug in de wereld waarin hij tot Real Madrid reikte, als ploegmaat van Ronaldo, Ramos, Robben en Casillas, en miljoenen verdiende. Maar het is ook de wereld waar hij gaandeweg volledig op afknapte. ‘Ik ben zo vaak genaaid door zaakwaarnemers en clubbestuurders. Daar ben ik klaar mee’, sprak hij anderhalf jaar geleden, kort nadat hij officieel het bestaan van profvoetballer had ingeruild voor dat van rapper Roya 2 Faces.

‘Als voetballer kun je je mond niet loslaten. Ja, dat kan wel, maar het gaat tegen je werken. Dus je kan nooit jezelf zijn. Je moet altijd schuilen voor je eigen mening. Of je moet een pientere jongen zijn. Politicusje spelen. Dat kan ik niet, dat wil ik niet. En nu hoeft het niet meer. Nu verdien ik juist mijn geld door te zeggen wat ik denk.’

Royston Drenthe krijgt zijn hand niet meer los van een aantal jonge fans. Foto Jiri Büller

Carrièrewissel

Toch kwam er dus weer een carrièrewissel. Of nee, hij doet het nu gewoon allebei. ‘Muziek maken blijft een prioriteit, dat is op mijn pad gekomen. Zoals nu Sparta op mijn pad kwam.’

Dat ging zo: hij was aan het brainstormen met zijn advocaat over zijn hernieuwde ‘sporthonger’, en toen kwam Sparta’s technisch directeur Henk van Stee erbij. ‘Na twee weken meetrainen was er een goede indruk van mezelf over mezelf, en van de club over mij.’

Het was in het begin wel spannend. ‘Het is een verplichting erbij, je gaat dat wereldje weer in. Dat is niet veranderd. Maar ik heb meer ervaring en mensenkennis.’

Drenthe, 31 inmiddels, miste nog geen minuut voor Sparta. Inmiddels is hij reserve-aanvoerder. Drenthe: ‘Het gaat niet vanzelf, dat wordt onderschat. Je moet een bepaalde energie van jezelf eisen om een bepaald niveau te halen. Als je dertig bent geweest, is dat zwaarder dan als je twintig bent, hoor. Zó!’

IJdelheid

Het inwendige vuurtje werd feitelijk gevoed door zijn eigen ijdelheid. ‘Ik was niet tevreden hoe ik eruitzag. Fitnessen werd een uitlaatklep, ik voelde me gezonder, sterker, beter over mezelf. Ik drukte op zeker moment 140 kilo weg, ik was echt een klein beest. Bij Sparta kwam ik binnen met te veel spiermassa.’

Nu oogt hij topfit en soberder, de twee gouden tanden zijn ingewisseld voor hagelwitte, op zijn neus prijkt een directeursbril, in zijn haar geen ingewikkelde motiefjes meer. ‘Ik moet fit zijn. Alleen Messi kan op zeventig procent het verschil maken, de rest niet. Oók in de eerste divisie, of Keuken Kampioen divisie. Er zitten allemaal clubs in die ik vroeger in de eredivisie tegenkwam. Dit is misschien wel de sterkste editie ooit.’ Lachend: ‘Die meneer Keuken Kampioen stapt op het goede moment in. Misschien kunnen we nog een keuken bij hem bietsen.’

Royston Drenthe windt zich op na het missen van een kans door een mede speler. Foto Jiri Büller

Zijn muziek is minder pompeus dan in het begin, de teksten lieflijker. Als platenbaas probeert hij andere muzikanten te helpen. ‘Als een soort technisch directeur ben ik met een team aan het scouten naar talent. Zwaar? Je moet alles volgen, maar hé, het is niet alsof ik er een andere sport naast doe. In de studio zit ik met mijn benen omhoog.’

Drenthe rapte in een van zijn eerste videoclips in een decor van joints, waterpijpen en flessen sterke drank. De gedrongen Rotterdammer weet: ‘Als ik voetbal, kan ik niet roken. Ik kan wel in het weekend in een restaurant wat drinken bij het eten, maar met mate en op het juiste moment. Het mooie is: je krijgt op deze leeftijd zelf het rekeningetje als je dat verkeerd aanpakt.’

De tijd dat hij droomde van een terugkeer bij Feyenoord, zijn grote voetballiefde, is voorbij. ‘In 2012 had dat moeten gebeuren. Nu zijn we in 2018, nu focus ik me op dit: kampioen worden met Sparta. Dan maken we met de hele selectie een rap.’

Hij is ‘apetrots’ op oude ploeggenoten die de avond ervoor eveneens met 3-0 wonnen, maar dan van ex-wereldkampioen Duitsland. ‘Het is een team waar je bang voor mag zijn.’

Een spectaculaire rentree zoals leeftijdgenoot Ryan Babel die maakte, is geen doel. ‘Weet je waar ik het voor doe? Laatst kwam er een man naar me toe die zei: ‘Jij maakt Rotterdam trots. Wat jij laat zien is wilskracht, power, veerkracht; de Rotterdamse mentaliteit.’ Ik kende heel die gozer niet. Het gaf me overal rillingen. Alleen daarom is dit al mooi om mee te maken.’