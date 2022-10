Roy Meyer teleurgesteld over mislopen bronzen WK-medaille

Roy Meyer (in blauw pak) verliest de strijd om het brons van de Zuid-Koreaan Kim Min-jong. Beeld AFP

Toen de 31-jarige Meyer aan het begin van de avond een podiumplek aan zich voorbij zag gaan, was de zes jaar jongere Spijkers al even uitgejudood. De regerend Europees kampioen, eveneens uitkomend bij de zwaargewichten, moest in zijn eerste partij zijn meerdere erkennen in de Japanner Tatsuru Saito, die later op de dag de finale verloor.

De WK vormden een van de eerste belangrijke meetmomenten van het twee jaar durende kwalificatietraject richting de Olympische Spelen van 2024. Elk land mag per gewichtsklasse maar één judoka afvaardigen naar Parijs. Een WK-medaille is een belangrijke graadmeter voor de judobond.

‘Ik wilde mijn derde WK-medaille winnen en de finale judoën’, zei Meyer, die in 2019 en 2021 al eens brons kreeg omgehangen, via de telefoon vanuit Oezbekistan. ‘Verder ben ik hier helemaal niet bezig geweest met het kwalificatietraject richting de Spelen. Dat heb ik voorheen wel gedaan en dat heeft mij niet veel goeds gebracht.’

Verbeten gevecht

Meyer vocht in aanloop naar de Spelen van vorig jaar een verbeten gevecht uit met Henk Grol, het zwaargewicht dat na Tokio met judopensioen ging. De aartsrivalen botsten in de strijd om het olympische startbewijs zowel op als naast de mat met elkaar. ‘Ik heb daarvan geleerd en bovendien is van die rivaliteit geen sprake tussen Jur en mij’, aldus Meyer.

De Brabantse judoka trainde nooit met zijn tegenpool Grol, hoewel ze elkaar goed konden gebruiken als sparringpartner. Woensdag hielp Spijkers zijn concurrent wel bij de warming-up voor zijn gevecht om het brons. Meyer: ‘We gunnen elkaar een medaille en hebben afgesproken dat we de strijd op sportieve gronden aangaan. De beste verdient het om straks naar Parijs te gaan.’

Bij de selectiecriteria voor de Spelen maakt het voor de judobond geen verschil of een judoka op de WK als vijfde eindigt (Meyer) of al in zijn eerste partij uitgeschakeld wordt, zoals Spijkers in Tasjkent. De judoka, die in mei verrassend de Europese titel bij de zwaargewichten veroverde, had de pech dat hij met Saito direct de nationaal kampioen van Japan trof. Spijkers: ‘Ik wil de beste worden en dan moet ik van iedereen kunnen winnen. Maar ik was hem liever later in het toernooi tegengekomen.’

Vroege uitschakeling

Spijkers liep door zijn vroege uitschakeling naar eigen zeggen een lichte achterstand op richting de Spelen. Meyer verdiende met zijn vijfde plek meer punten voor de wereldranglijst, een ander belangrijk criterium voor de bond. ‘Maar ik ben te nuchter om me daardoor gek te laten maken’, zei de judoka die lange tijd in de schaduw van Grol en Meyer stond. ‘De route naar Parijs loopt nog twee jaar. Ik moet me vooral aan mijn eigen plan houden.’

Dat deed Meyer ook in zijn eerste partijen op de WK. Hij rekende in de eerste drie ronden gedecideerd af met zijn tegenstanders, waardoor hij voor het eerst de halve finales op de WK bereikte. Zijn twee eerdere bronzen WK-medailles won hij via de herkansingen. ‘Het laat zien dat ik steeds dichterbij die finale kom’, zei Meyer.

In de halve finale verloor hij van de Cubaan Andy Granda, die zich later tot wereldkampioen kroonde. ‘Ik koos ervoor om aan te vallen in plaats van tactisch te judoën. Dat werd afgestraft’, aldus Meyer, die in de strijd om het brons niet was opgewassen tegen de Zuid-Koreaan Min-jong.

‘Voor nu overheerst de teleurstelling. Maar ik kan verder met wat ik vandaag heb laten zien. Er zijn nog twee WK’s tot aan de Spelen. Ik weet zeker dat ik de komende twee jaar een keer de finale bereik.’