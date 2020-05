Rouwproces Cambuur nog lang niet voltooid

SC Cambuur overlegt maandag met de KNVB over financiële compensatie, nu ook de rechter promotie naar de eredivisie heeft geblokkeerd. De voetbalbond besloot geen promotie of degradatie toe te passen, nadat de competities vanwege het coronavirus voortijdig werden afgebroken.

‘Wij worden dubbel geraakt’ zegt Ard de Graaf, algemeen directeur van Cambuur. ‘Je mag een handreiking van de KNVB verwachten als je zo wordt gedupeerd.’

Het aangeboden ‘overlevingspakket’ voor Cambuur bepaalt of de club afziet van verdere, juridische stappen. ‘Ik noem geen bedragen, ik hoop dat we tot een goede oplossing komen’, aldus De Graaf.

Contracten

De nummers één en twee van de eerste divisie zouden promoveren en databureau Hypercube berekende dat Cambuur als koploper voor 99,5 procent verzekerd was van een plaats in de eredivisie. Cambuur loopt niet alleen miljoenen euro’s mis, de directie had al enkele contracten verlengd op eredivisieniveau.

De Graaf: ‘We moesten spelers nieuwe contracten bieden met een hoger salaris om te voorkomen dat ze gratis de deur uitliepen. Dat kon ook, omdat we met één en driekwart been in de eredivisie stonden. Nu hebben we geld uitgegeven dat we niet ontvangen. Dat zijn geen gederfde inkomsten, maar betekent een scheur in je broek. Het raakt ons direct in de bedrijfsvoering voor de komende jaren.’

Lach in een leeg stadion

Hoe richt Cambuur zich op na de dubbele nederlaag bij de KNVB en in de rechtbank? Vier spelers rennen na een spelletje voetgolf tijdens de training juichend over het veld, alsof ze toch nog kampioen zijn geworden. Hun lach weerkaatst in het lege stadion.

‘We zijn tien tellen neergegaan na het besluit van de KNVB dat we niet mochten promoveren’, zegt trainer Henk de Jong. ‘Toch ben ik snel opgestaan, ook na de uitspraak van de rechter. Als ik blijf hangen in boosheid en frustraties doen de spelers dat ook.’

De Jong had zijn hart laten spreken, toen hij fulmineerde over ‘de grootste schande in de Nederlandse sport ooit’. Overdreven of niet, de 55-jarige Fries neemt er geen woord van terug. ‘Er lopen hier spelers met een minimum jeugdloon, zij zouden in de eredivisie ongeveer 3.000 euro gaan verdienen. Ook voor die jongens ben ik opgestaan, elke trainer vecht voor zijn club.’

Wel heel gemakkelijk

Het onrecht blijft tastbaar, aldus De Jong. ‘Kijk naar de rest van Europa, geen enkel land heeft het zo opgelost als Nederland. En dan verwijst de KNVB naar Argentinië, waar eveneens niet wordt gepromoveerd of gedegradeerd. In die competitie waren 23 van de 46 wedstrijden gespeeld, bij ons ruim driekwart. De rechter is een eerlijk mens, hij toetste marginaal. Maar ik vind dat de KNVB er wel heel gemakkelijk vanaf is gekomen.’

Het doet pijn bij Cambuur dat de solidariteit ook in de eerste divisie ontbrak. Enkele clubs stemden tegen promotie en degradatie. ‘Te zot voor woorden’, zegt verdediger Erik Schouten. ‘Het voelt een beetje als een mes in je rug. Ralf Seuntjens verwoordde het mooi namens De Graafschap. Stel je voor dat jullie op de eerste of tweede plaats hadden gestaan. Hoe hadden jullie dan gereageerd?’

Gescholden

Toen de KNVB ging uitleggen hoe de competities werden voltooid, was Schouten als aanvoerder op de club. ‘Ik ging ervan uit dat de eerste opmerking bij het interview zou zijn: gefeliciteerd met de promotie. Het liep anders, onze wereld stortte even in. Iedereen zat thuis vanwege het coronavirus, het contact verliep via de groepsapp. Het ongeloof overheerste, er werd gescholden in de chat.’

Tijdens de rechtszaak werden de argumenten van Cambuur en De Graafschap van tafel geveegd. Schouten: ‘Ik had nog een stille hoop dat de rechter de KNVB zou dwingen om de procedure opnieuw te doen. Maar zoals directeur Ard de Graaf al zei: de KNVB had bij wijze van spreken mogen besluiten dat Fortuna Sittard kampioen was.’

Hans Martijn Ostendorp (m), directeur De Graafschap, en directeur Ard de Graaf (r)van Cambuur komen aan bij de rechtbank voor de uitspraak in het kort geding tussen De Graafschap/SC Cambuur en de KNVB. Beeld BSR Agency

Rouwproces

De staf van Cambuur mag de coronaproof-trainingen zo frivool mogelijk maken, het rouwproces is nog niet voltooid. ‘We waren op weg om alle records aan flarden te schieten’, zegt de 28-jarige Schouten. ‘Het klikte in de groep, er ging iets moois gebeuren. Het naderende kampioensfeest begon steeds meer te leven, in de selectie en bij de supporters.

‘Onze assistent-trainer en oud-prof Martijn Barto vertelde over de promotie van Cambuur in 2013. Voor ons was het nieuw. En dan rijd je langs de plek waar het nieuwe stadion komt en denkt: hoe mooi kan het zijn om hier volgend jaar in de eredivisie te spelen?’

Die droom parkeren is niet eenvoudig, aldus Schouten. ‘Je wordt er telkens mee geconfronteerd. Op het veld kun je die knop omzetten, het is heerlijk om weer met een bal bezig te zijn. Maar we zijn er nog niet overheen, daarvoor zitten de irritaties en het ongeloof te diep. De competities werden wel hervat in Duitsland, we zijn in Nederland te vroeg gestopt. Al was een eredivisie met 20 clubs de beste oplossing geweest.’

Coach De Jong roemt de kracht van de achterban. ‘Cambuur komt eraan’, is de slogan. ‘Je voelt de warmte in Leeuwarden, Cambuur is een echte volksclub. Zeker met het nieuwe stadion kan deze club een verrijking worden voor de eredivisie. Eens komen we daar.’