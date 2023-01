Routinier L’Ami en talent Roebers delen de passie voor de diepte op het schaakbord

De 16-jarige Eline Roebers (links ) en Erwin l’Ami (37). Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Ze betreden kort na elkaar het dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee. Grootmeester Erwin l’Ami uit Woerden is 37 jaar en, na zestien vergeefse pogingen, regerend Nederlands kampioen. Internationaal meester Eline Roebers uit Amsterdam is 16 en was in 2020 wereldkampioen online rapid voor meisjes onder de 14.

Hij is de op een na oudste deelnemer op het Tata Steel Schaaktoernooi, na de 40-jarige Amerikaan Levon Aronian. Zij is de op een na jongste in haar groep: Abhimanyu Mishra, ook uit de Verenigde Staten, is 13. l’Ami draagt een pet en dikke jas tegen de winterkou, Roebers een ter hoogte van de knieën opengeknipte broek. Ze heeft haar blote voeten in roze slippers gestoken.

Beiden zijn challengers, het op een na hoogste niveau. De Woerdenaar is aan zijn 20ste (‘zoiets zal het zijn’) deelname toe. De Amsterdamse debuteert, maar was ‘vier of vijf keer’ al bij de amateurs van de partij. l’Ami begon op zijn 4de met schaken, tegen drie oudere broers. Roebers was 6. Ze leerde het van haar ouders.

Wat ze zo aanspreekt in de sport? l’Ami: ‘Het is de ontdekking van de schoonheid in het spel, de combinaties zien.’ Roebers: ‘De clash van generaties. Iedereen kan van elkaar winnen.’ Ze klopte hem vorige week nog, in hun enige confrontatie in Wijk aan Zee. Na zondag staat l’Ami achtste in het klassement, Roebers dertiende.

De routinier en het talent reageren op vijf stellingen over ontwikkelingen in hun sport. Hij op hoog tempo en breeduit, zij op gedempte toon en wat schuchter.

Het schaken verandert

l’Ami: ‘Toen Garri Kasparov in 1997 verloor van Deep Blue, speelde hij zelf slecht, de computer van IBM was niet eens zo sterk. Maar nu wint een programmaatje op mijn mobiele telefoon in honderd partijen met 100-0 van wereldkampioen Magnus Carlsen. Die heeft een rating van ruim 2.800. Schaakengines halen 3.600, 3.700. Dat is een andere wereld. Alle openingen blijken speelbaar. In de verdediging kan oneindig veel. Als je de top-100 van nu tegen de top-100 van vijftig jaar geleden laat spelen, krijgt de laatste groep het ontzettend zwaar. De spelers van nu proberen van de computer de resourcefulness over te nemen – wat is het goede woord?’

Roebers: ‘Vindingrijkheid?’

l’Ami: ‘Na de partij kun je meteen analyseren. Waar ging het fout? Wat was beter geweest? Je ziet constant suggesties, je wordt voortdurend getest. Het is veel professioneler geworden. Na afloop een wijntje drinken in hotel Sonnevanck is er niet meer bij. Je moet weten wat je de volgende ochtend te wachten staat. Maar ik moet ook zeggen: de mystiek is er voor mij wat af. Als een grootmeester beweert dat iemand beter staat, kan een ander vanuit huis meteen beoordelen dat-ie het mis heeft.’

Roebers: ‘In het begin speelde ik niet veel met de computer – ik deed sowieso weinig aan openingsvoorbereiding. Ik had het niet echt nodig. Maar ik krijg nu meer tegenstanders die willen weten wat ik ga doen. Ik ben er sinds twee jaar toch maar mee begonnen.’

l’Ami: ‘Het is een passief proces. De computer heeft er geen verhaal bij. Je moet wel een idee hebben waarom dit de betere zet is. Je moet vooral blijven nadenken.’

Jongeren worden steeds beter

l’Ami: ‘Ik denk dat het klopt. Tegenwoordig kun je goede boeken krijgen, prima coaches, maar zeker online, op YouTube bijvoorbeeld, kun je jezelf trainen. Mishra, die nu bij ons speelt, heeft op zijn 13de een rating van 2.559. Op hoeveel zat ik op die leeftijd? 1.700 misschien? Maar je kunt nooit voorspellen of hij nog verder groeit, het kan zomaar stokken.

‘Er zitten in Wijk aan Zee drie Indiërs van onder de 20 bij de masters: Dommaraju Gukesh, Rameshbabu Praggnanandhaa en Arjun Erigaisi. Daar heeft Viswanathan Anand, de oud-wereldkampioen, de hand in gehad. Hij heeft daar echt wat opgezet, met trainers en sponsors. De afgelopen vijf jaar zijn er zestig tot zeventig grootmeesters bij gekomen. Maar toch denk ik dat er een ondergrens is, veel jonger kan het niet worden. Een kinderbrein kan niet alles aan. Ik zie hier niet snel een 10-jarig jochie winnen.’

Roebers: ‘Er is een verschil in stijl. Jongere spelers zijn tactischer. Ze werken nog met trucjes. Oudere spelers zijn positioneel vaak sterker. Ze hebben een bredere basis, ze weten meer van stellingen. Dat maakt me niet per se de underdog. Jongeren hebben meestal meer energie. Die kunnen partijen van zes, zeven uur beter aan. Ze vliegen er ook meer in. Dat past bij die generatie. Ik kies ook voor een agressieve stijl.’

l’Ami: ‘Ik geloof niet dat ze de ervaren lichting al bedreigen. Het gat is nog gigantisch. Misschien kunnen ze de top-10 aanvallen.’

Roebers: ‘Laat ik eerst maar proberen grootmeester te worden. Ik zit nog op school, helaas, op het Calandlyceum, maar daarna wil ik me helemaal op het schaken richten.’

Vrouwen gaan mannen evenaren

Roebers: ‘Hooguit een enkeling zal de top halen. Veel vrouwen kiezen ervoor alleen in wedstrijden voor vrouwen uit te komen. Daar kunnen ze geld verdienen. Zo blijft het aanbod klein.’

l’Ami: ‘Het lijkt me een gezonde ontwikkeling die scheiding los te laten. In fysieke sporten is het vanzelfsprekend, maar voor het schaken ontbreekt elke wetenschappelijke basis voor aparte competities. Het is geen makkelijke keuze. Er zijn vrouwen die van schaken in hun eigen circuit kunnen leven.’

Roebers: ‘Er wordt geregeld druk op mij uitgeoefend mee te doen aan het vrouwentoernooi in plaats van open wedstrijden. Dan kan ik voor Nederland een goed resultaat neerzetten. Dat is soms frustrerend.’

l’Ami: ‘Ik weet niet of na The Queens Gambit en corona veel meer meisjes zijn gaan schaken. Ik hoop niet dat het een mannenwereld blijft, al lijkt het er voorlopig wel op. Het is hartstikke mooi dat Eline bij ons zit.’

Roebers: ‘Ik, een voorbeeld voor andere meiden? Het voelt nog altijd een beetje raar als ze hier voor de deur mijn handtekening vragen en met me op de foto willen. Dat had ik niet verwacht. Leuk? Mwah. Ik vind het leuk dat zij het leuk vinden. Ik weet ook niet zo goed wat ik specifiek zou moeten doen om rolmodel te zijn.’

l‘Ami: ‘Gewoon spelen, dan gaat het vanzelf.’

Klassiek verliest terrein

l’Ami: ‘Het blijft zeker bestaan naast de snelschaakvarianten. Maar rapid en blitz worden steeds belangrijker. Carlsen heeft ook gezegd dat hij er veel plezier aan beleeft. Maar dat ze de overhand gaan nemen, nee. Wedstrijden uit dit toernooi en WK-matchen van vijftig jaar geleden worden nog steeds nagespeeld. Dat zie ik bij rapid en blitz niet snel gebeuren. Zeker, het is spectaculairder, het vraagt snelle beslissingen. Maar het is vluchtig. Je kunt niet diep in een stelling duiken. Dat mis ik. Misschien ben ik daarin wat ouderwets. Maar ik denk dat vrijwel iedereen hier er zo over denkt. Carlsen ook.’

Roebers: ‘Klassiek is het allerleukste. Goed nadenken. Soms speel ik rapid en blitz. Je doet veel intuïtief. Toen ik wereldkampioen werd, hechtte ik er nog waarde aan. Nu niet meer. Nu denk ik alleen maar: o ja, ik heb een online-rapidtoernooi gewonnen.’

Vals spel bedreigt de sport

l’Ami: ‘Ik vind de paranoia erover een groter probleem dan het valsspelen zelf. Als iemand een onvoorzien goed resultaat haalt, gaan er meteen stemmen op die er vraagtekens bij plaatsen. In de partij die Carlsen van Hans Niemann verloor, waarna hij vermoedens van bedrog uitte, zie ik het echt niet. Ik denk dat Carlsen onder zijn niveau speelde en Niemann juist erg goed. Die heeft toegegeven dat hij op jonge leeftijd online fraudeerde, maar verder is er geen bewijs. In mijn wedstrijden heb ik nooit wat gemerkt. Misschien wil ik het niet zien. Als je dat soort gedachten gaat toelaten, is de lol er snel vanaf. In mijn hoofd bestaat het niet.’

Roebers: ‘Ik sta er zeker niet zo gemakkelijk in als Erwin. Ik speelde in coronatijd online tegen iemand die over the board helemaal niet goed was en nu telkens de juiste beslissing nam. Tijdens een toernooi hoorde ik van anderen dat een tegenstander van mij zes keer naar het toilet was geweest en dat hij een telefoon in zijn zak had. Hij speelde ongewoon sterk. Dan weet je wel hoe laat het is. Nee, ik ga niet zeggen tegen wie en waar het was. Niet lang daarna speelde ik tegen iemand die online al een keer geschorst was. Waarom zou hij het in het echt niet weer proberen? Dat is niet zo’n fijne gedachte.’

l’Ami: ‘Het is lastig. Iemand vals beschuldigen, kan ook niet zonder gevolgen blijven.’

Roebers: ‘Carlsen had beter naar de arbiter kunnen stappen. Zo van: ik vertrouw het niet, kun je wat extra opletten?’



l’Ami: ‘Het gevolg van alle commotie kan zijn dat meer toernooien het toezicht zullen al gaan verscherpen, zoals hier nu het geval is. Dan heeft het toch nog wat opgeleverd.’