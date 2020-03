Route naar Tokio in de knel door afgelasten marathon van Rotterdam

Beeld EPA

De marathonlopers hebben haast. Op 31 mei eindigt de kwalificatieprocedure. Alleen Abdi ­Nageeye heeft zich tot nu toe gekwalificeerd. Kwalificatie geschiedt middels een top-8-notering bij een van de ‘Majors’, de grote stadsmarathons, of door een tijd onder de 2.11,30 te lopen. Nu overal ter wereld marathons worden afgelast vanwege het ­coronavirus nemen de kansen op kwalificatie ook af.

‘Voorlopig veranderen we nog niets aan de kwalificatie-eisen’, zegt Ad Roskam, technisch directeur van de Nederlandse atletiekunie. ‘Er zijn nog genoeg alternatieve wedstrijden, maar als die de komende weken ook worden ­gewijzigd, gaan we daar wel opnieuw naar kijken. We hebben nog geen alternatief plan.’

Inschrijven voor een andere marathon wordt lastig, zegt atletenmanager Michel Boeting. ‘Organisaties kunnen niet zomaar 50 of 60 topatleten extra ontvangen. Je moet ook opvang kunnen bieden voor de start en na de finish.’

De marathon van Praag op 3 mei stond donderdag nog op het programma. Maar Boeting durft zijn atleten nergens voor aan te melden. ‘Tsjechië neemt nu ook maatregelen. Het is erg onzeker.’

Topatleet Michel Butter weet niet zo goed wat hij nu moet doen. Zijn trainingsschema is toegespitst naar een piek op 5 april in Rotterdam. Hij blijft trainen in de hoop dat de situatie snel beter wordt. ‘Voor mij is het zaak mijn trainingen zo goed en lang mogelijk af te werken. Ik hoop maar dat het snel onder controle is.’

Butter schrok zich rot toen hij hoorde dat Rotterdam was geschrapt. Hij slaagde er in 2012 en 2016 niet in om zich te plaatsen voor Londen en Rio. Tokio wordt zijn laatste kans. ‘Het zou heel zuur zijn als ik hierdoor mijn kwalificatiemoment mis. Maar ik moet eerst nog maar zien of Tokio doorgaat. Misschien wordt het wel maanden uitgesteld. Het virus heeft een enorme impact op het kwalificatieproces.’

Het afgelasten van ‘Rotterdam’ heeft ook financiële gevolgen. ­Atleten missen hun startgeld, een belangrijk deel van hun inkomen. Sommige lopers uit Afrika onderhouden hele families met het geld dat ze op de grote marathons krijgen. ‘De atleten zijn afhankelijk van die inkomsten. Als er niks is, valt er niks te delen’, zegt atletenmanager Boeting.