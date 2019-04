Rosheuvel (NAC) kan voor de derde keer degraderen, maar: ‘Vier keer degraderen, poeh, dat is nog erger’

De gang naar de woedende supporters na wéér een nederlaag, in de wetenschap dat er wéér een week aankomt waarin het over niets anders gaat dan dat vermaledijde D-woord; het is voor Mikhail Rosheuvel inmiddels vaste kost. Al vier seizoenen op rij strijdt de 28-jarige Amsterdammer tegen degradatie. Tweemaal liep het slecht af. Bij zijn vorige clubs Cambuur (2016) en Roda JC (2018) was dat. Hij ontsprong de eerste divisie door in 2016 naar Roda te verkassen en begin dit seizoen voor drie jaar te tekenen bij NAC.

Grote kans dat ook voor de Bredase club het doek valt. NAC is de afgetekende hekkensluiter met nog drie duels voor de boeg. Vanavond speelt het thuis tegen nummer 3 Feyenoord.

‘Het kan beter met mij, gezien de resultaten’, zegt Rosheuvel wat mat op de vraag hoe het gaat. In het afgelopen weekeinde verloor NAC bij Fortuna Sittard (2-1), daarmee de laatste strohalm loslatend.

Meest aangevraagd door de pers

Met middelvingers, een bierdouche en scheldkanonnades werden de spelers van NAC uitgeleide gedaan door het uitvak. ‘Hopen op een wederopstanding van dit allegaartje is hetzelfde als wachten op een stuiptrekking van een patiënt die palliatieve sedatie krijgt toegediend’, schreef de NAC-watcher van regiokrant BN/De Stem in een woedend verslag. ‘Plichtmatig, ongeïnteresseerd, laks, schouderophalend, met de gedachte ‘het zal allemaal wel’’, zo oordeelde hij over de meeste spelers. Rosheuvel bestrijdt dat hij het al heeft opgegeven. ‘We hebben weer een tik gekregen, ik ben er goed ziek van geweest. Maar de wedstrijden zijn kort op elkaar, ik heb geen tijd om te rouwen.’

Rosheuvel is de door de pers meest aangevraagde speler bij NAC. Moet gezegd: hij gaat geen interview uit de weg, ook al gaat het steeds over hetzelfde, de dreigende valse hattrick aan degradaties.

Het record van Bakens

In de gesprekjes duikt de naam van Tim Bakens steevast op. Hij is recordhouder degradaties in de eredivisie: viermaal. Met de kanttekening dat de inmiddels gestopte verdediger latere degradant Sparta halverwege het seizoen verliet. Bakens degradeerde ook in Zwitserland met Sankt Gallen en als trainer met amateurclub VIOD uit Doetinchem.

Natuurlijk hoopt Rosheuvel uit de buurt te blijven van Bakens’ record. ‘Vier keer degraderen, poeh, dat is nog erger.’

Hij heeft weinig trek om terug te blikken op zijn fatale avonturen bij Cambuur en Roda. ‘Of dat littekens zijn? Mmmmhhh. Het is gewoon nooit leuk.’

Geloof in handhaving, dat voor NAC alleen nog mogelijk is via de nacompetitie, heeft hij nog steeds. ‘Dat móét er ook zijn. Ja, ik heb wel vertrouwen.’

Heel overtuigend klinkt het niet, de missie van NAC is ook tamelijk hopeloos met vijf punten achterstand op Excelsior. Rosheuvel was een van de spelers die zich in de eerste seizoenshelft nog wel eens positief onderscheidde met vijf doelpunten en vijf assists. Maar sinds een disciplinaire schorsing begin maart is hij geen basisspeler meer. ‘Het is lastiger om nu mijn steentje bij te dragen.’

Een positief iets: qua personeelsbeleid is het wat rustiger bij NAC. Cynisch gesteld: er waren ook maar weinig mensen over.

‘Het is nu rustiger inderdaad, dat is positief,’ beaamt Rosheuvel. Hij weet wat NAC te doen staat: ‘Als groep bij elkaar blijven en een Houdini-act opvoeren.’