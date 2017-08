Rosenborg genoeg aan eenzame treffer voor winst op Ajax

De eerste kans, een reuzenkans zelfs, was voor de Noren via de uitgerangeerde spits Bendtner die al voorbij Ajax-keeper Onana was, maar zijn kopbal op de doellijn gestuit zag door Ajax-aanvoerder Veltman.



Pas na 25 minuten meldde Ajax zich serieus middels dribbelaar Younes die de bal net niet bij spits Dolberg kreeg. Dat 'net niet' staat vooralsnog synoniem voor deze twee aanvallers dit seizoen. Van Younes zijn we het inmiddels gewend. Zorgelijker is de stagnatie bij Dolberg, topscorer van vorig seizoen, maar in vier duels nog maar nauwelijks in de buurt van een doelpunt gekomen.



Hoe werkt de 19-jarige Dolberg zich uit zijn eerste dip in rumoerig Amsterdam? Hoe doet de rest van Ajax dat? Van de Beek, De Ligt, Neres en invaller Huntelaar kregen wel forse kansen, maar niemand kon de ban breken. Daardoor kan het over een week zomaar klaar kan zijn in Europa voor Ajax en mag het crisisspook zich opmaken voor een verhuizing van Eindhoven naar Amsterdam.