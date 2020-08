Ronnie O’Sullivan (44), de Messi van het snooker, is nog steeds betoverend

Ronnie O'Sullivan. Beeld BSR Agency

Hij is de Lionel Messi van het snooker genoemd, de Tiger Woods, de Bobby Fischer en de Roger Federer. Een sporter die zijn eigen sport overstijgt. Ronnie O’Sullivan maakte zijn faam als beste snookeraar aller tijden afgelopen weken meer dan waar door op 44-jarige leeftijd voor de zesde keer wereldkampioen te worden, liefst 27 jaar nadat hij zijn eerste grote prijs had gewonnen, het kampioenschap van Groot-Brittannië. Gezien zijn betoverende spel zullen er nog wel wat titels bij komen.

De eerste die zondag klapte toen de O’Sullivan een onoverkomelijke voorsprong nam was zijn 16 jaar jongere tegenstander Kyren Wilson. ‘The Warrior’ had tijdens de finale (18-8) grotendeels de rol vervuld van toeschouwer, een rol die zoveel opponenten van O’Sullivan hebben aangenomen. De voornaamste tegenstander van de Londenaar is altijd zichzelf geweest. Dat hij de begaafdste speler ooit is, dat lijdt geen twijfel, maar hij moet er wel in zin hebben.

En dat bleek hij te hebben na een snookerloze periode. Voor het uitgestelde WK in Sheffield had hij geklaagd dat spelers dienden als ‘laboratoriumratten’ door de beslissing van de bobo’s om toeschouwers toe te laten in The Crucible. Een merkwaardige klaagzang van een speler die bij uitstek een publiekslieveling is. O’Sullivan is geen gentleman, zoals de legendarische Steve Davis, meer een vrijbuiter en een showman. En bovenal: een enfant terrible.

O’Sullivan groeide op in het Londense East End, waar snooker, net als boksen, altijd een populaire sport is geweest. Een makkelijke jeugd had hij niet. Toen Ronnie 15 was verdween zijn vader, eigenaar van seksclubs in Soho, voor 18 jaar in het gevangen omdat hij de chauffeur van Charlie Kray had neergestoken, vader van de beruchte tweeling Ronnie en Reggie. Zijn moeder volgde een jaar later wegens belastingontduiking. Ronnie moest voor zijn zusje zorgen, die nu een soapster is.

In interviews heeft O’Sullivan eens gezegd door te gaan met topsnooker zodat zijn vader hem vanuit de cel kon blijven zien. Vader en zoon zijn inmiddels herenigd. En het zien van O’Sullivan, alias The Rocket, is een genot. Hij speelt de onmogelijkste ballen, is tweehandig en leegde tijdens het WK van 1997 in slechts vijf minuten de tafel, een record. Dat is even lang als zijn trage rivaal Mark Selby tijdens het afgelopen wereldkampioenschap nodig had voor het potten van een lastige bal.

De wispelturige O’Sullivan maakt van zijn hart geen moordkuil en veroorzaakt geregeld controverses. Na de kwartfinale tegen collega-veteraan Mark Williams merkte hij, gevraagd naar de reden dat oude rotten nog steeds de dienst uitmaken, op dat jonge spelers er simpelweg niet zoveel van kunnen. Het leidde tot een debat over de vraag waarom dat zo is. Het verdwijnen van snookerhallen is een mogelijke reden, alsmede het ontbreken van oeverloos geduld bij de ‘Xbox-generatie’.

Komend jaar hoopt O’Sullivan zijn zevende wereldtitel te behalen, waarmee hij Stephen Hendry kan evenaren, de koele Schot die bekendstaat als King of the Crucible. Maar er wacht in de tussentijd nog een andere eer. Na het behalen van deze titel is de verwachting dat O’Sullivan, die Stephen Fry, Novak Djokovic en Rolling Stone Ronnie Wood, tot zijn bewonderaars mag rekenen, eind dit jaar beter laat dan nooit BBC’s sportpersoonlijkheid van het jaar wordt.