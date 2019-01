Rond Mick Schumacher, de zoon van de succesvolste coureur aller tijden, zijn de verwachtingen torenhoog

Steeds nadrukkelijker treedt Mick Schumacher in de voetstappen van zijn vader Michael. De 19-jarige zoon van de zevenvoudig Formule 1-kampioen werd afgelopen weekeinde toegevoegd aan het talententeam van Ferrari. Onder de kapstok van de renstal waar zijn vader grootse successen vierde, mag hij bewijzen meer te zijn dan een beroemde achternaam.

Michael Schumacher is de succesvolste Formule 1-coureur aller tijden. Met zijn gedrevenheid, talent en professionele benadering zette hij een nieuwe standaard voor alle coureurs na hem. En vooral voor zijn zoon. Sinds Schumacher junior in 2008 voor het eerst in een kart stapte, zijn de verwachtingen rond hem torenhoog.

Om zo anoniem mogelijk te kunnen racen, reed hij in zijn kartjaren met schuilnamen. Eerst onder de meisjesnaam van zijn moeder Corinna: Mick Betsch. Daarna als Mick Junior. Pas toen hij overstapte naar de autosport in 2015 als 15-jarige ging hij de achternaam van zijn vader gebruiken.

Max Verstappen, die anderhalf jaar ouder is, had in 2014 met succes dezelfde overstap gemaakt. Maar anders dan Verstappen moest Mick Schumacher het stellen zonder de steun van zijn vader. Michael Schumacher ging eind 2013 op noodlottige wijze, in het bijzijn van zijn zoon, onderuit toen hij buiten een piste in de Franse Alpen aan het skiën was. Hij viel met zijn hoofd op een met sneeuw bedekte steen, liep zwaar hersenletsel op en lag een half jaar in coma.

Sindsdien is Schumacher niet meer in het openbaar verschenen. Zijn familie doet geen mededelingen over zijn gezondheid. Kort voor de 50ste verjaardag van Schumacher, begin deze maand, liet de familie in een zeldzame verklaring enkel weten dat Schumacher ‘in de beste mogelijke handen’ is.

Vorig jaar sprak Mick Schumacher bij het Duitse RTL in een interview voor het eerst uitgebreid over de band met zijn vader. ‘Hij is mijn idool, omdat hij de beste was’, zei hij. ‘Hij heeft me gevraagd of ik wilde racen als prof of het als hobby wilde doen. Ik zei dat ik prof wilde worden en toen hebben we vaak gekart. We mochten zelfs rijden als het circuit dicht was.’

Mick reeg de zeges in de zogeheten opstapklassen niet aaneen, zoals zijn vader in diens jonge jaren. In de karting won hij geen grote titels en ook in de autosport ging het in de eerste seizoenen moeizaam. Schumacher debuteerde in de Formule 4 in het team van Nederlander Frits van Amersfoort.

Michael Schumacher. Beeld AP

Van Amersfoort kreeg vanuit Zwitserland, waar de Schumachers wonen, meteen na de contractonder­tekening de instructie de jonge Schumacher zoveel mogelijk uit de publiciteit te houden. Het moest over racen gaan.

Van Amersfoort begreep dat wel: ‘De Schumachers zijn prettige mensen die weten wat autosport inhoudt. Mick moet op zijn eigen manier z’n weg vinden en hij kan het aan niemand vragen.

‘Ik neem m’n petje voor hem af. En ook voor zijn moeder, trouwens. Ik weet zeker dat zij het helemaal niet zo leuk vond dat Mick na dat ongeluk ook ging racen. Toch stond ze voor hem klaar.’

Hij omschrijft Schumacher jr. als een rustige jongen die hard werkt en zich niet snel gek laat maken. Hij ziet ‘de knokgenen van Michael’ terug in zijn zoon.

Schumacher liet zich bijvoorbeeld niet van de wijs brengen door zijn ietwat trage start in de racerij. Vorig jaar, in het tweede gedeelte van zijn tweede seizoen in de Formule 3, kwam hij op stoom. Van de laatste vijftien races won hij er acht. Hij greep de titel en oogstte volop lof van de oud-collega’s van zijn vader.

Tienvoudig racewinnaar Gerhard Berger, die voor Schumacher bij Ferrari reed, zag veel van Michael terug in Mick. ‘Ze hebben hetzelfde postuur en loopje. Maar het doorslaggevende is dat hij heeft bewezen de racegenen van zijn vader te hebben.’

Dankzij zijn F3-titel verdiende hij een stoeltje in de Formule 2. Over twee maanden begint hij aan het seizoen in de hoogste klasse onder koningsklasse Formule 1.

Met Ferrari-steun mag hij laten zien dat het Formule 3-succes geen incident was. In het persbericht waarin de Italianen Schumachers komst wereldkundig maakten, benadrukten ze daar alle vertrouwen in te hebben. Ferrari-teambaas Mattia Binotto kent Mick als oud-motortechnicus van Michael sinds zijn geboorte.

‘Dus Mick verwelkomen heeft voor mij een emotionele lading’, erkende hij. ‘Maar we hebben hem gekozen vanwege zijn talent en de professionaliteit waarmee hij zich heeft onderscheiden, ondanks zijn jonge leeftijd.’