Ronaldo weet als recordhouder met vijf eindzeges hoe je de Champions League wint — en met minder neemt Juventus geen genoegen

Ronaldo nadat hij heeft gescoord tegen Atletico Madrid in de kwartfinale van de Champions League op 13 maart. Beeld BSR Agency

Bij Ajax tegen Juventus denk je meteen aan mogelijk fascinerende duels tussen de 19-jarige verdediger Matthijs de Ligt en de vijftien jaar oudere superspits Cristiano Ronaldo. Aan het klassieke rood-wit tegen zwart-wit, zoals Ajax-directeur en voormalig doelman Edwin van der Sar het formuleerde. Juventus is alleenheerser in Italië, en de ‘Oude Dame’ – veel mooiere bijnamen voor voetbalclubs zijn er niet – hunkert al jaren naar de hoofdprijs in Europa.

De laatste eindzege in de Champions League dateert uit 1996, toen in de finale het Ajax van trainer Louis van Gaal na strafschoppen werd verslagen. Edgar Davids en Sonny Silooy misten voor Ajax vanaf elf meter, maar over die triomf van Juventus hangt de schaduw van vermeend dopinggebruik. In het programma Andere Tijden Sport in 2013 beschuldigden de Italiaanse wetenschappers Giuseppe d’Onofrio en Allessandro Donato de spelers van Juventus van het gebruik van verboden middelen na analyses van bloedmonsters.

Technisch directeur Marc Overmars behoorde in 1996 tot de selectie van Ajax, maar ontbrak in de Champions Leaguefinale tegen Juventus vanwege een blessure. ‘Tien tot twaalf jaar na die finale hebben diverse spelers van Juventus verklaard dat de dokter hen meer dan een bruistabletje voorschreef’, vertelde Overmars, na de loting in het Zwitserse Nyon, aan het ANP. ‘Ik weet daar het fijne niet van en laat het aan de experts.’

Sonny Silooy (links) en Edgar Davids na de verloren Champions League-finale tegen Juventus in 1996. Beeld anp

Na vijf verloren finales dreigt de Champions League een obsessie te worden voor Juventus. Twee jaar geleden verloor ‘Juve’ de finale met 4-1 van Real Madrid, in april 2018 was Ronaldo wederom de kwelgeest van de Italianen. Zelfs de fans van de Juventus gaven de 34-jarige Portugees een staande ovatie na zijn formidabele omhaal in Turijn.

Het bleek de aanzet tot een onverwachte transfer, Juventus investeerde zo’n 100 miljoen in de komst van Ronaldo. In de Champions League wilde het nog niet vlotten. ‘Maar ik ben gehaald voor magische avonden als deze’, zei Ronaldo, na zijn hattrick tegen Atletico Madrid. Op bescheidenheid laat de topschutter zich nooit betrappen. Zo imiteerde hij met obscene gebaren de actie van Atletico-trainer Diego Simeone, die in Madrid illustreerde dat zijn spelers ‘cojones’ (ballen) hadden getoond.

Juventus meer dan Ronaldo

Juventus is echter meer dan Ronaldo. De ploeg van coach Massimiliano Allegri weerlegt de vooroordelen over het Italiaanse voetbal. Vergeet het traditionele ‘catenaccio’, het ultradefensieve voetbal waarmee Internazionale onder de regie van coach José Mourinho in 2010 de Champions League won. Juventus mag in uitwedstrijden soms kwetsbaar zijn, in het Allianz Stadion was het positiespel tegen Atletico Madrid even wervelend als effectief.

Chiellini mag een klassieke, Italiaanse verdediger zijn, zo’n robuuste leider wil elke topploeg in het hart van de defensie. Ajax-back Mazraoui loofde niet voor niets de verdediging van Juventus. ‘Die staat als een huis, Atletico creëerde nauwelijks kansen.’

Cancelo en Spinazzola zijn moderne backs, die de gehele flank bestrijken, op het middenveld bewaken Emre Can en Pjanic de balans en is Matuïdi de kilometervreter. Ajax zal zich ook moeten wapenen tegen vleugelspeler Federico Bernadeschi, die zich in het duel met Atletico manifesteerde als de meesterknecht van Ronaldo. Meesterlijk was zijn voorzet met de linkervoet, waarna Ronaldo met een kopbal zijn eerste doelpunt maakte.

De Kroatische spits Mandzukic is ook al een bliksemafleider voor Ronaldo, die grotendeels wordt vrijgesteld van defensieve arbeid. Allegri wisselt met Juventus moeiteloos van spelconcept, maar zijn ploeg staat tegen Ajax ook onder grote druk. De ploeg zal haar abonnement op de Italiaanse titel ongetwijfeld verlengen met een voorsprong van 18 punten op achtervolger Napoli.

Recordhouder

Ronaldo weet als recordhouder met vijf eindzeges hoe je de Champions League wint. Met minder neemt Juventus dit seizoen geen genoegen. Directeur en oud-prof Pavel Nedved is echter gewaarschuwd. ‘Ajax heeft zijn plaats afgedwongen in de kwartfinales. We zullen dezelfde strijd moeten leveren als tegen Atletico om de halve finales te bereiken.’

Voorzitter Agnelli noemde Ajax in La Gazzetta dello Sport zelfs een voorbeeld voor Europa. ‘Die club heeft een fantastische opleiding, hun systeem blijkt te werken.’