Ronaldo, verschanst in zijn eigen spiegelpaleis

Op de wereldwijd verspreide foto toont Cristiano Ronaldo met een grijns zijn nieuwe shirt: blauw-geel. Nummer 7. Nee, geen RKC of Cambuur. Al-Nassr uit Saoedi-Arabië, waar hij naar schatting 200 miljoen euro per seizoen zal verdienen, per maand ruimschoots meer dan de jaarbegroting van tout RKC.

Hij heeft veel zin om voor Al-Nassr te voetballen. Ronaldo, de vleesgeworden ijdelheid, voetbalt zichzelf naar de anonimiteit, naar de vergetelheid. De media-afdeling van Al-Nassr zal zijn doelpunten in handig gesneden filmpjes verpakken en verspreiden. We zullen ze voor kennisgeving aannemen, want in de oude wereld van het voetbal kijken we niet naar de competitie van Saoedi-Arabië. Doet ons helemaal niets, het wel van Al-Nassr en het wee trouwens ook niet.

Altijd voetbalde Ronaldo in het spiegelpaleis van de topsport. Telkens vroeg hij, als hij thuis was van weer een doelpuntenregen: spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het ganse voetballand? Soms was het antwoord: jij, Ronaldo, jij bent de mooiste en de beste. Dan glom hij zoals bijna niemand kan glimmen.

Alleen: de vergankelijkheid zit zelfs hem op de hielen. Hij forceerde een breuk met Erik ten Hag bij Manchester United, de trainer voor wie het team belangrijker is dan de eigenzinnigheid van een vedette. Hij was een loop in de weg bij Portugal op het WK. Anderzijds: dat een voetballer van bijna 38 jaar nog het beste contract van allemaal tekent, in financieel opzicht, dat hij bovendien de wandelende reclamezuil zal zijn voor de ambities van Saoedi-Arabië om het WK van 2030 te houden, is knap. Als dat je ambitie is tenminste.

Maar dan die lelijkheid, de totale onderwerping aan het geld. De ondertekening van het contract voltrok zich een dag na de dood van Pelé, icoon uit maagdelijke tijden van het voetbal. Mede daarom was de tegenstelling zo treffend. Pelé, met die overal opgediende, ontstellend mooie beelden van vroeger, met een prachtige uitspraak dat het grootste geschenk van het gewonnen WK van 1970 met Brazilië niet de trofee was, maar de opluchting.

Pelé is ook hoofdrolspeler in The Age of Innocence, een fotoboek dat ik opnieuw doorbladerde na zijn dood, dat zo mooi is dat je niet weet waar je moet kijken. Het ontluikende topvoetbal van de jaren zeventig, van jongens met rock-’n-roll in kleding en gedrag. Zij konden niet inschatten waar het met hun sport naartoe ging. Nou ja, naar Ronaldo dus, met een contract voor een half miljard in 2,5 jaar.

De tegenstelling. Het is fascinerend om tussen al dat lelijks, in de wetenschap dat voor iedereen lelijk wat anders is, op zoek te gaan naar het mooie van sportjaar 2023. Dat mooie kan liggen in het kleine, in een afdaling met de fiets, in opspattend modder, in een bocht met de schaats, een soepel genomen horde op de atletiekbaan of een omhelzing op een amateurveld. In die zoektocht zullen we nog weleens denken aan Ronaldo, verschanst in zijn eigen spiegelpaleis. Misschien zegt hij op een dag zachtjes, meer in zichzelf: is dit alles wat er is?