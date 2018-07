Ronaldo verruilt Real Madrid voor Juventus: ‘Begrijp me alsjeblieft’

Ronaldo afgelopen april in Turijn. Foto REUTERS

Met de spectaculaire transfer is een afkoopsom gemoeid van 100 miljoen euro, exclusief 12 miljoen euro aan bonussen en andere uitkeringen. De 33-jarige Portugese stervoetballer had bij Real Madrid nog een contract tot medio 2021. Ronaldo wilde echter meer gaan verdienen. Het zat hem dwars dat andere topvoetballers als Lionel Messi (Barcelona) en Neymar (Paris Saint-Germain) aanzienlijk meer zouden verdienen.

Volgens onbevestigde berichten heeft Ronaldo bij Juventus een jaarsalaris van 30 miljoen euro bedongen.

‘Ik voel het zo’

In een afscheidsbrief op de website van Real Madrid smeekt Ronaldo de aanhang van de ‘Koninklijke’ om begrip. ‘Ik heb veel nagedacht en ik weet gewoon dat het tijd is voor een nieuwe fase in mijn leven, een nieuwe cyclus in mijn loopbaan’, liet de Portugees weten nadat het al weken sluimerende nieuws over zijn overstap officieel bekend was gemaakt. ‘Daarom heb ik club gevraagd om een transfer. Ik voel het zo en ik vraag iedereen, en met name onze fans, om me alsjeblieft te begrijpen.’

‘Deze jaren bij Real Madrid in de stad Madrid zijn mogelijk de gelukkigste van mijn leven. Ik heb alleen maar gevoelens van enorme dankbaarheid voor deze club, voor deze sport en voor deze stad. Voor alle liefde en genegenheid die ik heb gekregen, ben ik heel dankbaar’, schrijft hij.

Ronaldo: ‘De druk was heel hoog bij Real Madrid, maar ik zal nooit vergeten dat ik hier op een unieke manier van voetbal heb genoten. Mijn ploeggenoten waren geweldig, zowel op het veld als in de kleedkamer. Real Madrid heeft mijn hart veroverd en dat van mijn familie. Dit shirt, dit logo en dit stadion Santiago Bernabéu zal ik altijd in mijn gedachten meedragen, waar ik ook ben. Iedereen bedankt en natuurlijk, zoals ik die eerste keer negen jaar geleden in ons stadion zei: Hala Madrid!’ (vrij vertaald: Hup Madrid!).