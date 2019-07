Ronaldo niet vervolgd voor verkrachting wegens gebrek aan bewijs

Tien jaar geleden, op 13 juni 2009, belde ze de politie met de mededeling dat ze slachtoffer was geworden van een seksueel misdrijf. De Amerikaanse vrouw wilde toen niet zeggen waar het was gebeurd en wie de dader was. Het onderzoek werd daarom al snel gesloten. Vorig jaar trad de vrouw alsnog naar buiten met haar verhaal. Ze onthulde in het Duitse blad Der Spiegel dat Ronaldo haar een bedrag van 325.000 euro had betaald, met als doel om de 'verkrachting' stil te houden.

Ronaldo heeft de verkrachting altijd ontkend. Volgens de topschutter van Juventus vond de seks met wederzijdse toestemming plaats. ‘Het is allemaal onzin, ze wil gewoon mijn naam gebruiken om zo beroemd te worden’, verklaarde de 34-jarige aanvaller vorig jaar.

Mede vanwege alle perikelen sloeg de topvoetballer het afgelopen seizoen heel wat interlands van de nationale ploeg over.