Ronaldo heeft twee Gouden Ballen meer dan Johan Cruijff, maar rupsje-nooitgenoeg is niet tevreden

Zeven Gouden Ballen glitteren in een soort ballenbak, een reusachtige, vrij lelijke, grijze ligbank in Parijs. Op de kostelijke foto hangt en ligt de familie Messi, al doen de shirts van een bepaald, fors betalend merk afbreuk aan de authenticiteit, voor zover daarvan sprake is in de hoogste kaste van het voetbal.

Vrouw Antonella, met haar schoenen met zwarte zolen op de bank (foei), legt haar rechterhand bevallig op een bal, alsof ze het bolletje aait van het kroost. Naast haar zit de vrolijk lachende echtgenoot Lionel, met één bal in de hand en eentje aan de linkervoet waaruit zoveel moois ontspruit.

Ciro van 3 ligt naast papa, onder een bal op zijn borst. Bij Mateo van 6, die van tanden wisselt, blinkt edelmetaal in de regionen van het kruis. Thiago, 9 jaar inmiddels en een aardige voetballer naar het schijnt, kijkt langs één bal door. De zevende bal rust onder de paarse sok van zijn rechtervoet.

Of al die ballen voor beste voetballer van het jaar terecht zijn gewonnen door papa Messi of niet, de foto is ontwapenend. ‘Ik heb nooit geprobeerd de beste te zijn’, zei Messi doodleuk in een begeleidend gesprek met France Football, het Franse blad dat de ballen jaarlijks uitreikt. Als kind, toen hij begreep dat hij bovengemiddeld goed was, wilde hij gewoon eerst prof worden. Zo ging het verder. Of hij nu de beste is, of niet? ‘Het verandert eigenlijk niets voor me.’ Een van de besten was ook mooi geweest.

Zijn rivaal Ronaldo, althans, rivaal in de ogen van Ronaldo, want Messi maakt het dus niet zoveel uit, blijft op vijf ballen steken. Hoe mooi is dat! Vijf Gouden Ballen. Vijf. Twee meer dan Johan Cruijff. Kom op. Maar het is niet voldoende voor rupsje-nooitgenoeg. Ronaldo vierde daarom deze week ook feest – zijn eigen feest, want hij maakte doelpunt 800 en 801 in officiële duels voor zijn clubs door de jaren heen, het meest van iedereen op aarde. Op YouTube staat een film van al zijn doelpunten die ongeveer even lang duurt als Apocalypse Now, meer dan tweeënhalf uur.

Nee, Ronaldo was niet bij de uitreiking van de Gouden Ballen, want hij wist dat hij niet zou winnen en dan komt hij sowieso niet. Dan blijft hij liever thuis. Beetje in de spiegel kijken enzo. Hij reageerde nogal kinderlijk toen iemand op Instagram een lijst publiceerde van zijn verdiensten in het afgelopen jaar: ‘Feiten.’ In die zin is Ronaldo de ballenbak nauwelijks ontgroeid.

Maar het is ook het aparte van sport en in zekere zin ook van het leven zelf. De een hoeft helemaal niet zo nodig de beste te zijn. Hij is het gewoon, en anders maar niet. De ander wil het dolgraag, zoekt altijd bevestiging en heeft misschien pech dat een collega in zijn tijdvak net iets beter is, geniaal en betoverend namelijk. Maar goed, ook voor Ronaldo is best ergens een ligbank te vinden waar hij met al zijn Gouden Ballen kan spelen. Een iets kleinere bank, dat wel.