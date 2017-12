Ronald Mulder kreeg op tijd vat op zichzelf en wint olympische kwalificatie op 500 meter

Familiezaak

Broer Michel zei dat Ronald in Korea de titel in de familie zou kunnen houden. 'Lief', sprak Ronald en hij bevestigde de gedachte. 'Ja, ik ben een van de kanshebbers.'



Daarvoor hoeft de mentale trainer niet mee naar Azië. Die blijft thuis. 'Ik heb vandaag ook niet met hem gebeld', sprak de winnaar van de dag, om zijn onafhankelijkheid te tonen.



Hij kan eventueel sparren met teamgenoot Kai Verbij. Die is de koelbloedigheid zelve. De Japanse Nederlander kon ondanks twee valse starts naast zich zijn race vrijwel perfect uitvoeren. Hij was zeer teleurgesteld over het uitstappen van de gediskwalificeerde Ntab.



'Want ik had verwacht dat we ons met drie man van ons team (Plantina van Gerard van Velde) zouden plaatsen. Ik had me dit toernooi echt heel anders voorgesteld.' Dat hij zich van een ticket voor Korea had voorzien, was niet iets om euforisch over te doen.