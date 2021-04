Ronald Koeman moest weg, maar wat had hij nou naar de vierde official geroepen?

Ronald Koeman, de trainer van Barcelona, kreeg donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Granada een rode kaart. Granada staat achtste in de de Spaanse Liga. Het was een mogelijk cruciale gebeurtenis met verstrekkende gevolgen. Er waren beelden van, dankzij Ziggo. Het fragment werd verspreid op Twitter en diverse (voetbal)sites.

Het sensationele gehalte viel wat tegen, voor een mogelijk cruciale gebeurtenis. Na 65 minuten en een paar seconden liep de scheidsrechter, een kale man, gedecideerd en met soepele tred naar de kant. In zijn linkerhand had hij een gele en een rode kaart. De stand was 1-1, alles was nog mogelijk.

Koeman stond hem op te wachten. De scheidsrechter pakte met zijn rechterhand al rennend de rode kaart. Vlakbij de zijlijn aangekomen, toonde hij Koeman de kaart. Onze landgenoot hield zijn linkerhand in zijn zak en maakte met zijn rechterhand een gebaar dat hij er niets van begreep. ‘Koeman moet weg, en die heeft iets geroepen’, veronderstelde commentator Sierd de Vos.

Ik volgde de wedstrijd op Twitter, door omstandigheden stond Chateau Meiland op. Martien kreeg nieuwe tanden, hele witte, hij moest erom huilen. De verhuiswagen startte niet en dochter Maxime klaagde over haar libido en een gebrek aan energie. Ik kreeg er de zenuwen van.

Intussen zette in Camp Nou een 39-jarige spits Granada met een kopbal op een 2-1-voorsprong. Dat was in de 79ste minuut. Het was een sensatie van jewelste en meteen drong de vraag zich op of de verdediging van Barcelona ook zou zijn ingestort als Koeman nog gewoon met zijn hand in zijn zak langs de kant had gestaan, kalm aanwijzingen gevend.

In Spanje is de spanning om te snijden. In december bedroeg de achterstand van Barcelona op Atlético Madrid twaalf punten. Bij een overwinning op Granada zou Barcelona ook Real Madrid voorbij zijn gegaan en de koppositie hebben gegrepen, na de comeback van het decennium die Ronald Koeman als trainer naast Johan Cruijff zou hebben gebracht. Het liep anders, door die rode kaart.

Koeman had, commentator De Vos zei het al, inderdaad iets geroepen. Het slachtoffer was de vierde official. De man had de scheidsrechter daarvan in kennis gesteld. Koeman zei na afloop dat hij er niks van begreep, dat niet hij, maar de vierde official respectloos was geweest.

De belediging werd kort na de wedstrijd bekendgemaakt op diverse Nederlandse sites. ‘Wat een karakter’, had Koeman gezegd.

Dat viel tegen. Ik had minstens op hijo de puta gerekend. Het is amper voorstelbaar dat Barcelona geen kampioen van Spanje zou worden omdat de trainer de vierde man het kneuterige ‘wat een karakter’ heeft toegesnauwd. Dat was ook niet zo, althans, hij had wel zoiets gezegd, ‘vaya personaje’, maar de vertaling klopte niet.

Edwin Winkels, een Nederlandse journalist in Spanje, wees er als eerste op, de volgende dag. De vertaling van ‘vaya personaje’ is ‘wat een figuur’.

Toen het wedstrijdformulier werd vrijgegeven, werden er meer details bekend. ‘In minuut 66 werd trainer Koeman, Ronald weggestuurd om de volgende reden: nadat hij was gewaarschuwd voor zijn opmerkingen, richtte hij zich opnieuw tot de vierde scheidsrechter met de volgende woorden: wat een figuur.’

De Spaanse kranten schreven dat een schorsing Barcelona stuurloos zal maken in de beslissende fase van de competitie. ‘Vaya personaje’ was geen goede reden om Koeman, Ronald weg te sturen, was de algemene opinie. Marca schreef dat het niet acceptabel was, El Mundo Deportivo vond dat de vierde official hem eerst had moeten waarschuwen.

De kranten wezen er wel op dat Koeman de reputatie heeft dat hij officials op de korrel neemt, vooral over de VAR raakt hij niet uitgepraat. Ook dat heeft hij met Cruijff gemeen: hij zanikt veel; te veel, vaak.