Ron Vlaar is het symbool van de wederopstanding van AZ

Ron Vlaar viert zijn openingstreffer tegen Vitesse. Beeld BSR Agency

En weer juichte de 34-jarige Vlaar als een jongetje op het schoolplein. De pirouette in de lucht om de as, de landing op twee benen, de mond in schreeuwstand, de handen naar beneden als een landingsgestel. Net als drie dagen eerder thuis tegen FC Groningen kwam gisteravond ook bij Vitesse de 1-0 van zijn kale hoofd na een hoekschop.

Kan mij het schelen, dacht Vlaar, ik doe het gewoon weer: de Ronaldo-parade, populair onder kinderen na een doelpunt, zelden gezien bij een ervaren, noeste verdediger als hij. ‘Ik ben gewoon blij dat dit er nog in zit.’

Het doelpunt in de zevende minuut leek AZ te lanceren naar een volgende zege in een geweldige reeks na de winterstop (25 punten uit tien duels), helemaal nadat collega-verdediger Koopmeiners voor rust een vrije trap had binnengetrapt.

Maar Vitesse kwam na de pauze ijzersterk terug tot 2-2 waardoor er na afloop bij Vlaar nog geen grijns van af kon. ‘Ja, leuk, dat doelpunt, maar ja...’

Apetrots

Vlaar is bovenal verdediger, vooraf nog apetrots op de negen duels na de winterstop zonder tegendoelpunt. Hij wist dat AZ nog punten zou verspelen. Dat de strijd om plek drie, goed voor Europees voetbal, nog niet helemaal gestreden is, hoezeer concurrent Feyenoord ook morst. Donderdag kunnen de Rotterdammers op een punt komen als thuis wordt gewonnen van Heerenveen.

Vlaar waarschuwde vooraf (‘houd je focus’) en in de rust (‘schakel nog even bij’) toen Vitesse-coach Slutski een geelzwarte storm eiste. Vlaar is de vader van de piepjonge Alkmaarse ploeg. Hij coacht, hij stuurt, hij glijdt, hij klimt, hij kopt en sneeuwt toch wat onder bij andere smaakmakers. Maar AZ-coach Van den Brom wijst als eerst naar Vlaar als oorzaak voor de wederopstanding van AZ na de winterstop. Ervoor worstelde hij nog met blessures.

Vlaar was in de buurt toen de Vitesse-doelpunten vielen via de handige middenvelder Bero en de jonge spits Buitink. Hij zakte door zijn knieën, klapte daarna snel in de handen ter aanmoediging.

Het is geen schande om punten te laten liggen in Arnhem, alleen Ajax won er dit seizoen. Bij Vitesse deed aas Ødegaard mee, het heeft een leuk spitsje in Buitink, die in het weekeinde al driemaal scoorde tegen ADO. AZ miste de geschorste vormgever Maher en gekwetste technicus Stengs. Vlaar: ‘Niks mee te maken, we hadden moeten winnen.’

De volgende dag zal hij vrolijker zijn. Fit zijn is voor Vlaar pure luxe. Hij voelt dagelijks aan zijn lijf of het nog doet wat hij wil. In slechte fases begint dat al met opstaan. Wat doet de knie? Wat doet de kuit? Knakt of kraakt er iets?

Ron Vlaar viert de 0-1 met Guus Til en Teun Koopmeiners. Beeld BSR Agency

Naaldjes

Pijnstillers horen net zo bij zijn ontbijt als een bordje havermout. Lange dagen onder de handen van de fysio- of manueel therapeut, met naaldjes in een zogeheten triggerpoint (knoopje in de spier) of stevig drukkende vingers op de pijnlijkste plek; hij weet dat ze weer gaan komen. Hij heeft het geaccepteerd.

Moet hij wel doorgaan, vraagt hij zich soms af. Een maand of vier, vijf geleden nog. Maar dan is er weer zo’n fijne fase dat de geteisterde benen doen wat hij wil. Of nou ja, voor 95 procent. Dan voelt hij zich belangrijk, want altijd knokt hij zich weer in het jonge elftal.

‘Jeetje, wat een verdediger, zó sterk, en echt best snel, hoor’, prees de 18-jarige Vitesse-spits Buitink gisteravond. Spelers als Vlaar en Dirk Kuijt zijn z’n voorbeelden. ‘Ik moet het ook vooral hebben van mijn doorzettingsvermogen.’

Ron Vlaar speelde Lionel Messi uit de wedstrijd in de halve finale van het WK 2014. Hoger kun je bijna niet komen als verdediger. De toenmalige Aston Villa-aanvoerder stond daarna in de belangstelling van Manchester United, maar nieuwe fysieke malheur wierp hem helemaal terug naar AZ, de vaak verfijnd voetballende net-niet-topclub waar hij begon.

Maar ook al zijn z’n niveau en fitheid al jaren ver verwijderd van dat van Ronaldo, hij weet niet van stoppen. ‘Voetballen blijft het mooist. Ook in teleurstelling zit schoonheid.’