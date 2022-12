Ron Vlaar, de man die Lionel Messi bedwong op het WK van 2014: ‘Ik vind hem dit WK beter en beslissender’

Ron Vlaar verspert Lionel Messi weer eens de weg tijdens de halve finale op het WK van 2014. Ook acht jaar later wordt Vlaar nog vaak met dit beeld geconfronteerd. Beeld AFP

Er is een foto van Ron Vlaar die hem altijd achtervolgt en waar hij nu Nederland en Argentinië elkaar vrijdag opnieuw treffen op het WK zelfs doorlopend mee wordt geconfronteerd. ‘Het is een gekkenhuis. Net bij AZ (waar Vlaar jeugdtrainer is, red.) begonnen ze ook weer over die foto.’

Lionel Messi staat erop in Argentinië-shirt, licht gekromde rug, blik op de bal. Met zijn rechterhand duwt hij Ron Vlaar, in Oranje-tenue, weg. Vlaar heeft zijn rechterbeen gebogen, valt met zijn lijf half naar achteren, zoekt met uiteengespreide armen naar balans, maar weet zijn linkerbeen nog voor de benen van Messi te krijgen. Met de punt van zijn witte linkervoetbalschoen met oranje accenten raakt hij de bal.

De foto is genomen tijdens het WK 2014, halve finale. Hij staat symbool voor het toernooi van Vlaar, en in zekere zin ook voor dat van Nederland, dat onverwacht derde werd. Messi maakte mede dankzij die tackle niets klaar. Nederland aanvallend ook niet. Argentinië ging naar de finale door het beter nemen van strafschoppen. Vlaar miste de eerste.

De tackle

Maar daar hoort hij niemand meer over. Wel over die tackle. Voor het programma Bureau Sport moest hij hem een paar jaar later nog eens dunnetjes overdoen. ‘Terwijl ik wel meer tackles heb gemaakt die wedstrijd, en anderen ook. Maar dat is wat mensen zich herinneren.’

Het is niet terecht dat hij als Messi-afstopper de geschiedenisboeken in is gegaan, vindt Vlaar. ‘Messi afstoppen doe je met zijn allen. Het is niet zo dat ik hem overal achtervolgde, helemaal niet. Dan trek je je elftal als het ware uit elkaar. Messi loert continu waar de ruimte is en gaat daar lopen. Dan moet degene die in die zone loopt hem oppakken. Zo deden wij het ook. Hij weet toch altijd vrij te komen. Je moet zorgen dat je dan goed staat en anticipeert op wat hij gaat doen.’

Hoewel ook toen Louis van Gaal bondscoach was, wordt het vrijdag een hele kluif om de 35-jarige Argentijn te neutraliseren, verwacht Vlaar. ‘Ik vind hem dit toernooi beter en beslissender dan in 2014. Toen bond hij natuurlijk ook wel spelers aan zich. Maar nu zie je hem veel meer dribbelen, veel dominanter spelen.’

Vlaar was de centrale man in de achterhoede, zoals Virgil van Dijk dat nu is. Moet Van Dijk de bewaking van Messi organiseren? ‘Nee, dat doe je toch gezamenlijk. Je kunt je ook niet alleen op één man concentreren. Hij gaat toch aan de bal komen. En als hij eenmaal op snelheid ligt dan valt er weinig meer te organiseren, dan moet je handelen. Soms met een tackle. Ik denk dat we met Van Dijk, Aké en Timber de spelers hebben die dat kunnen.’

Leven als een monnik

Voor Vlaar springen andere momenten eruit als hij terugdenkt aan het WK 2014, het toernooi waarvoor hij twee jaar leefde als een monnik, geen druppel dronk, een strikt dieet volgde en diverse specialisten inschakelde om de ‘beste versie van zichzelf te zijn’. Hij las boeken als De bijzondere reis van een prikkel en Persoonlijk leiderschap.

‘We begonnen toen met een knaller van een uitslag, 5-1 tegen Spanje. Dat is nu anders. De spelers weten dat het voetballend beter kan. Ik irriteer me soms ook als ik zit te kijken, maar uiteindelijk winnen ze, en daar gaat het om. Wij speelden toen ook niet altijd goed, we hadden wel wat meer individuele klasse, denk ik. Ook een verschil: toen wisselde de bondscoach tijdens wedstrijden van systeem, van 3-5-2 naar 4-3-3. Dat is een wapen. Maar dat heb ik hem nu nog niet zien doen.’

Van Gaal komt amicaler over dan destijds. Hij deelt doorlopend knuffels en zoenen uit aan zijn spelers. ‘Ik denk dat hij intern echt nog steeds wel kritisch is, dat hij duidelijk zegt wat hij vindt, dat het echt wel knettert. Zo is hij. Maar naar buiten toe houdt hij ze uit de wind.’

In een roes

Vlaar kreeg van Messi niet echt hoogte. ‘Ik was ook nooit een prater in het veld, ik concentreerde me op mijn taken. Ik denk ook niet dat je Messi uit een wedstrijd kletst. Na afloop heb ik niet met hem gesproken. Alles ging in een roes, die avond.’

Wereldwijd was er erkenning voor de verdedigingskunsten van Vlaar, al ging het ook veel over Javier Mascherano die met een ultieme sliding Arjen Robben van scoren afhield en daarbij zijn anus scheurde.

Wat zijn gedachten waren bij die geslaagde tackle? Vlaar heeft geen idee. ‘Ik was vast alweer bezig met organiseren, met kijken wat er moest gebeuren. Het was een wedstrijd waarin alles lukte, waarin je de beste versie van mij zag. Het geeft veel voldoening dat op dat moment alles klopte. Maar het was natuurlijk nog veel mooier geweest als we daadwerkelijk wereldkampioen waren geworden. Daar kwam ik voor. Met die overtuiging, daar begint alles mee.’