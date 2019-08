Rome is aardig, maar terug bij Feyenoord klopt alles weer voor Karsdorp

Rick Karsdorp wil een ‘dragende speler’ zijn. Beeld VI Images

De kramp schiet in zijn rechterkuit, en vlot daarna in zijn linker. Het is een onbekende sensatie voor Rick Karsdorp, het loopwonder van Schoonhoven. In de jeugd was hij een middenvelder die van begin tot eind overal was, toen hij in het eerste van Feyenoord als rechtsback doorbrak denderde hij onophoudelijk langs de lijn. Maar op zijn 24ste moet de drievoudig international in de 66ste minuut capituleren bij zijn rentree bij de Rotterdamse club tegen Heerenveen (1-1).

Karsdorp trainde pas eenmaal mee bij Feyenoord, nadat hij op stel en sprong AS Roma had verlaten. Daar toog hij ruim twee jaar geleden vol goede moed naartoe. Kampioensschaal op zak, prijskaartje van 14 miljoen euro om zijn nek. Mede door zware knieblessures werd het geen succes, zijn contract loopt echter nog drie jaar door.

Op huurbasis probeert hij bij Feyenoord op te krabbelen. Karsdorp voldeed verdedigend tegen Heerenveen, maar droeg aanvallend weinig bij, zag ook Feyenoord-coach Jaap Stam.

‘Ik heb twee jaar niet met deze jongens gevoetbald, er zijn nieuwe jongens bij. Er speelt een jongen voor me die gebrekkig Engels praat (de Colombiaan Sinisterra, red.), dat is wennen,’ verdedigt Karsdorp zich. ‘Ik was vooral bij het verdedigen nodig, want zij waren beter.’

Absurd

Zij waren beter. Het is een absurde constatering. Feyenoord moet vier nieuwe basisspelers inpassen, maar Heerenveen negen. Doelman Hahn ziet behalve de een halfjaar geleden overgekomen Mitchell van Bergen een compleet nieuwe basisploeg voor zich gevuld met al afgeschreven reserves, huurlingen en transfervrij grut. Met vier punten uit twee duels wordt tot op heden uitstekend gepresteerd door de ploeg van coach Johnny Janssen, vorig seizoen nog assistent.

Dat het treffen leed aan een ernstige vorm van kansenarmoede was zijn ploeg niet aan te rekenen. Twee strafschoppen (een benut door Feyenoord via Berghuis vlak voor rust en een gemist door Heerenveen), twee grote kansen aan beide zijden en een zwabberbal van 40 meter van Heerenveen-verdediger Dresevic die in de 80ste minuut via de paal tegen het net vliegt zijn de hoogtepunten.

De immer gelijkmatige Feyenoord-doelman Vermeer, aan het begin van de wedstrijd nog de gevierde man door de strafschop van Odgaard eruit te duiken, ontploft als nooit tevoren. ‘Hij mag nooit zo vrijuit schieten’, baalt hij na afloop.

Vermeer mag zichzelf verwijten dat hij zijn huiswerk niet heeft gedaan. Dresevic bewees vorige week tegen Heracles al een aardige trap in huis te hebben. Twee punten uit twee duels heeft Feyenoord, dat midweeks in Europees verband thuis Dinamo Tbilisi verpulverde (4-0) en donderdag de return speelt zonder de niet-speelgerechtigde Karsdorp. ‘Het gaat nog op en neer, we zijn pas net bezig met veel jonge jongens’, stelt de back vergoelijkend. ‘Maar het moet compacter.’

Dragende speler

Karsdorp wil een ‘dragende speler’ zijn. ‘Ik ging misschien weg als talent, maar heb meer dan honderd wedstrijden voor Feyenoord gespeeld, veel meegemaakt in Italië, ben verdedigend beter geworden. Ik ben extreem gebrand dat allemaal te laten zien.’

Hij kon ook op huurbasis in de Bundesliga of de Premier League aan de slag. ‘Je gaat kijken waar je snel kan spelen. En ik ken bij Feyenoord alles en iedereen.’

Hij moest financieel een veer laten. ‘Weinig voetballers doen dit, denk ik. Nou, ik wel.’

Bij Roma had hij soms moeite gemotiveerd te blijven. ‘Ik heb er soms niet alles aan gedaan. Maar het is lastig als je maanden goed traint en toch niet verder komt dan de bank of zelfs de tribune. Dan denk je: ik moet hier snel weg.’

Dat nam hij vrij letterlijk. Nog zonder Stam, de technische leiding van Feyenoord, zijn vader en zaakwaarnemer te informeren zat hij vorige week al in het vliegtuig naar Rotterdam. Toch koestert hij ook zijn tijd in Rome. Hij trouwde er, en werd er voor het eerst vader. Dat had consequenties. Hij wilde al eerder vertrekken, maar omdat zijn vrouw voor de bevalling een beter gevoel had bij het ziekenhuis in Rome dan in Nederland bleven ze.

Nu klopt alles weer. Zijn broer reed zijn geliefde hond Teddy al vanuit Rome naar Rotterdam. Zijn vrouw, zoon en schoonmoeder landden gisteravond. Vader Fred zat al op de tribune. ‘Nu wil ik heel snel de aanvallende Rick laten zien. Ik weet zeker dat het goedkomt. Ook met Feyenoord. Dit is echt een goede ploeg.’

Dat weinigen dat geloven, neemt hij voor kennisgeving aan. ‘Heb ik eerder meegemaakt. Toen werden we kampioen.’