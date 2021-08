Romain Bardet wint Vuelta-rit en bolletjestrui; heroïsche derde plek Jay Vine na ernstige val

Romain Bardet wint de veertiende etappe en neemt de leiding over in het bergklassement Beeld AFP

Toch was hij vermoedelijk niet de sterkste man van de dag. Dat leek de Australiër Jay Vine, kopman van Alpecin-Fenix. De 25-jarige renner rijdt zijn eerste grote ronde en is eerstejaars prof. Daardoor ontbreekt het hem aan de ervaring om bijvoorbeeld een bidon aan te pakken die vanuit de ploegleiderswagen wordt aangereikt.

Op 34 kilometer van de finish ging dat mis met een snelheid van circa 60 kilometer per uur op een naar beneden lopende weg. Vine verloor bij het aanpakken van de bidon zijn evenwicht en smakte tegen het asfalt, een spoor van fietsonderdelen en -accessoires achterlatend. Toen de cameramotor hem verliet, lag hij uitgeteld languit op de weg met bloed aan de benen. Het had er alle schijn van dat de mededeling spoedig zou volgen dat Jay Vine, rugnummer 21, de koers heeft moeten verlaten en in de gereedstaande ambulance was gestapt.

Maar het tegenovergestelde gebeurde. Toen de koplopers met een kwartier voorsprong op het peloton aan de 14,5 kilometer lange slotklim van de dag, de Pico Villuercas, begonnen, zat Vine daar opeens bij. Met wapperende, loshangende rugnummers en gaten in zijn tenue, ging hij zelfs in de aanval. Feitelijk presteerde hij uiteindelijk het ongelooflijke: Vine werd derde op 44 tellen van Bardet en bijna tien minuten vóór de groep waarin de top-10 van het klassement vertegenwoordigd zat.

Dat is inclusief de Noor Odd Christian Eiking, die, toch wel tegen de verwachtingen in, in de bergen mee bleek te kunnen met de favorieten voor de eindzege en ogenschijnlijk koeltjes zijn rode leiderstrui behoudt. Aan de top van het klassement veranderde de 14de etappe niets. Eiking heeft een voorsprong van een kleine minuut op Guillaume Martin van Cofidis en ruim anderhalve minuut op Primoz Roglic. De kopman van Jumbo-Visma is de best geklasseerde klassementsrenner en ligt 35 seconden voor op Enric Mas.

Deze renner van Movistar lijkt de enige te zijn die Roglic van zijn derde Vuelta-zege kan afhouden. Tenzij Roglic, Mas én de wielerwereld Eiking of Martin geweldig blijken te hebben onderschat en een van deze twee outsiders in Santiago de Compostela na de afsluitende tijdrit op 5 september de winst in de Vuelta van 2021 pakken.