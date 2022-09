Rolstoeltennisster Diede de Groot wint US Open voor de vijfde keer

Diede de Groot na haar winst in de finale van US Open. Beeld AP

De 25-jarige De Groot schrijft geschiedenis door voor het tweede jaar op rij alle vier de titels op de grand slams te veroveren. Een dag eerder won ze ook al het vrouwendubbelspel door met Aniek van Koot te winnen van Kamiji en Kgothatso Montjane uit Zuid-Afrika in twee sets: 6-2 6-2. Alleen de finale van Wimbledon in het vrouwendubbel wist ze niet te winnen. Eerder dit jaar won ze wel het singlestoernooi op Wimbledon, naast Australian Open en Roland Garros.

De Groot won in totaal zestien titels op de vier grand slam toernooien. Vorig jaar werd ze in Tokio tevens olympisch kampioen. Ze staat op de wereldranglijst momenteel op de eerste plek in zowel de single- als de dubbelcategorie.

De titel bij de rolstoeltennissers ging naar de Brit Alfie Hewett, die de als eerste geplaatste Shingo Kunieda uit Japan, de titelverdediger en nummer 1 van de wereld versloeg in twee sets: 7-6 (2) 6-1.

Rolstoeltennisser Niels Vink won de US Open bij de quads. Hij versloeg in de finale zijn landgenoot Sam Schröder in twee sets: 7-5 6-3. Vink had eerder dit jaar op Roland Garros zijn eerste individuele grandslamtitel gewonnen door Schröder te verslaan. Op Wimbledon was Schröder hem de baas.