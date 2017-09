Rolstoeltennislegende Esther Vergeer nieuwe chef de mission paralympiërs

De aanstelling van Vergeer past in de trend bij NOCNSF om oud-topsporters aan te stellen in de leiding van internationale sportploegen. Mannen als Pieter van den Hoogenband, Mark Huizinga en Carl Verheijen leidden teams naar jeugd-olympische toernooien. Vergeer werd in 2013 gevraagd Cats te assisteren. Ze deed dat per 2014 op een urencontract, als zzp'er zoals ze zelf zegt. Haar inspanning bedroeg op jaarbasis honderden uren.



Vergeer wil de rol van chef de mission deels invullen naar het voorbeeld van de ogenschijnlijk onvervangbare Cats. 'André besteedde ontzettend veel tijd aan het persoonlijk contact met de paralympiërs. Dat heeft enorm bijgedragen aan de prestaties van de laatste twee Spelen. Dat wil ik ook zo doen.'



Haar andere inzet: 'Ik wil de paralympische sport uitdragen in Nederland en Nederland op zijn beurt internationaal uitdragen. Ons land is een voorbeeldland in de paralympische sport. Ik heb daar wel mijn ideetjes over.'

