Roglic weg, voor Jumbo-Visma wordt het een heel andere Tour

De gehavende Primoz Roglic op maandag, na zijn botsing met Colbrelli. Beeld AP

In het dorpje Gueltas, tien kilometer voor de finish van de derde etappe in Pontivy, eindigde al op maandag 28 juni de revanchepoging van Jumbo-Visma om het echec van de Tour van vorig naar de vergetelheid te fietsen. Kopman Primoz Roglic botste met de Italiaan Sonny Colbrelli van Bahrein-Victorious waardoor, volgens de laatste, de sturen van beide renners in elkaar grepen en een van hen wel moest vallen.

Stomme actie

Dat Colbrelli achteromkijkend naar de over grind en asfalt stuiterende Roglic nog een wegwerpgebaar in diens richting maakte, viel slecht bij de leiding van Jumbo-Visma. ‘Primoz is letterlijk de Tour uit gebeukt’, zei ploegleider Merijn Zeeman. Van in elkaar grijpende sturen wil hij niet weten. ‘Dit is valsspelen’, voegde sportief directeur Richard Plugge van Jumbo-Visma daaraan toe. ‘Dit doe je niet. Een stomme actie.’

Roglic (31) stapte zondag niet meer op de fiets voor de negende etappe als gevolg van die val. Het heeft Jumbo-Visma een paar dagen gekost om het doel bij te stellen. De ploeg domineerde de Tour van vorig jaar, totdat Roglic op de een na laatste dag in de tijdrit op verpletterende wijze werd verslagen door zijn landgenoot Tadej Pogacar.

Met Roglic op weg naar huis, later mogelijk de Olympische Spelen en de Ronde van Spanje en met het wegvallen van wegkapitein Robert Gesink die ook in de derde etappe viel na een stuurfout van de Brit Geraint Thomas - ook meteen kansloos voor de eindzege - moest Jumbo-Visma dit weekeinde van de eerste twee bergetappes de vraag beantwoorden: wat nu?

Toontje lager

‘We zingen een toontje lager als het om het klassement gaat’, erkende Zeeman. De ploegleider heeft nog zes renners in koers om Parijs te halen. In plaats van klassementsambities is de steven gewend naar ritoverwinningen. Die worden vooral verwacht van Wout van Aert. De Belgische kampioen stond voor het begin van de etappe zondag nog tweede, maar zakte naar plek twintig, op meer dan 27 minuten van leider Pogacar. ‘De gele trui gaat hij toch niet meer pakken’, legde Zeeman uit, ‘dus Wout gaat alles blijven geven voor een etappezege, niet voor het klassement. We gaan mooie etappes voor hem uitzoeken.’

Voor de Amerikaanse klimmer van de ploeg, Sepp Kuss, geldt hetzelfde. ‘Op goede dagen hoort hij bij de beste klimmers van de wereld’, weet Zeeman.

Min of meer per ongeluk kwam door het uitvallen van Roglic de ploeggenoot bovendrijven die de Sloveen aan de eindzege had moeten helpen: de 24-jarige Jonas Vingegaard, momenteel de nummer vier van het algemeen klassement. Wat de Deen allemaal kan beschouwen hijzelf en de ploegleiding als een ontdekkingsreis.

Vóór de eerste bergrit zaterdag kon Zeeman geen inschatting maken van Vingegaards klimcapaciteiten. ‘Eerst eens kijken hoe het met Jonas op een berg gaat en hoe hij zich tot de klassementsrenners verhoudt. Misschien zijn er wel tien beter.’ Maar krap vier uur later kwam het talent, ondanks een val en met gehavend tenue, als tiende binnen.

Jonas Vingegaard (r) op weg naar Le Grand-Bornand. Beeld REUTERS

‘Hij mag zichzelf elke dag testen’, zei Zeeman zondag voor de etappestart na een nachtje slapen. ‘Hij mag zelf kijken hoe hij staat ten opzichte van de beste renners van de wereld. Hoe lang hij dat volhoudt, is voor ons nog de vraag.’ Zondag bleef de Deen lang in het spoor van Pogacar, moest op het eind een halve minuut op de Sloveen prijsgeven maar steeg van plek vijf naar vier op 5.32 minuut van de gele trui. Zijn ploegleider benadrukt dat Jumbo-Visma een langetermijnplan met Vingegaard heeft. ‘We geloven dat Jonas in de toekomst een hele goede klassementsrenner kan worden. Net als Foss.’

Zeeman doelde op de 24-jarige Noor Tobias Foss, die dit jaar in de Ronde van Italië opeens kwam bovendrijven toen ook daar de beoogd kopman van Jumbo-Visma, George Bennett zijn top-5 ambities niet wist waar te maken. Al met al heeft de Nederlandse ploeg derhalve een Deen en een Noor, maar geen Nederlander op het oog om de komende jaren hoge klassementsogen te gooien in de drie grote ronden.

En de Nederlandse schaduwkopman dan? Steven Kruijswijk was in 2019 derde in de Tour, maar kwam dit jaar primair om Roglic door de bergen te loodsen en secundair voor zichzelf. Hij staat nu op een kansloze 40ste plek.

Voor Jumbo-Visma is een mooi klassement al met al bijzaak geworden. Alles waarmee Vingegaard thuiskomt, is een bonus. Maar als de ploeg verstoken blijft van een ritoverwinning is deze Tour voor de Nederlandse formatie alsnog mislukt.