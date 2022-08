Roglic verliest al na één dag de rode trui, maar lijkt daar niet rouwig om

Eindelijk weer eens een Spaanse winnaar: Marc Soler is blij met het winnen van de vijfde etappe van de Vuelta. Beeld Getty Images

Primoz Roglic, kopman van Jumbo-Visma en winnaar van de laatste drie Vuelta’s is zijn rode leiderstrui na één dag alweer kwijt. Het leek de klassementsleider van de Ronde van Spanje toch maar beter de komende etappes de luwte van het peloton op te zoeken en van daaruit de concurrentie in de gaten te houden. Ploeggenoten opdracht geven drie weken lang het rode tricot te verdedigen, kan zomaar de hele ploeg oproken.

Vorig jaar deed Roglic hetzelfde, zij het niet in de vijfde etappe, zoals woensdag, maar in de tiende. Na vier dagen in het rood, liet de Sloveen het in een bergrit lopen en durfde het aan ruim elf minuten te verliezen op Odd Christian Eiking (nu rijdend voor EF), die daarop zeven dagen als klassementsleider langs de Spaanse menigten mocht trekken. In rit 17, een ongekend zware bergetappe, zette Roglic de zaak weer recht en pakte opnieuw de rode leiderstrui, maar dan definitief.

Nieuwe leider

De Eiking van 2022 heet Rudy Molard van Groupama-FDJ. De 32-jarige Fransman is de nieuwe leider van het algemeen klassement. Het was de uitkomst van een plannetje. Vooraf had hij zijn ploegmaats ervan overtuigd dat hij op een dusdanige achterstand in het algemeen klassement stond, dat het rood mogelijk was. In 2018 had hij dat immers ook al geflikt, óók in de vijfde etappe.

Molard was met Fred Wright van Bahrein kort daarachter nipt de best geklasseerde renner in een kopgroep die bijna 5 minuten eerder aankwam in finishplaats Bilbao dan het door Jumbo-Visma gecontroleerde peloton. Wright staat op 2 seconden tweede in het algemeen klassement. ‘Gelukkig is het gelukt’, jubelde Molard, ‘maar ik had veel stress.’

Winnaar van de etappe werd een dolgelukkige Marc Soler, die als knecht van Tadej Pogacar een compleet mislukte Tour de France had beleefd. Eerst veinsde hij op het laatste klimmetje dat zijn vormcrisis nog niet voorbij was. Daarna accelereerde de Spanjaard vanuit laatste positie en won vlak voor de kopgroep.

Spaanse droogte

Daarmee maakte hij een eind aan een ongekende Spaanse droogte. Want het was liefst 121 etappes geleden dat een Spanjaard een rit won in een van de drie grote ronden: Ion Izagirre in etappe zes van de Vuelta van 2020.

‘Ik had dit totaal niet verwacht’, zei Soler na afloop. De langste succesloze periode voor Spanje sinds de jaren veertig van de vorige eeuw was hem en zijn landgenoten niet ontgaan. ‘Daar wordt veel over gepraat.’ Maar voor Spaanse renners, legde hij uit, is het niet meer zo makkelijk als vroeger om een rit in Tour, Giro of Vuelta te winnen. Waarom? ‘Er zijn veel Spaanse renners in veel verschillende ploegen, maar we moeten vaak knechten.’

Daan Hoole, het Nederlandse talent dat in juni op het NK verraste met een derde plaats in de tijdrit en een tweede plek bij de wegrace, stapte na een positieve coronatest woensdag niet op in de Vuelta. ‘Ik ben er kapot van', meldt de 23-jarige Hoole, die zich in dienst van Trek-Segafredo in zijn eerste grote ronde regelmatig op kop liet zien.