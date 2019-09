Roglic smeert in Vuelta zijn rivalen minuten aan

Roglic onderweg in de tijdrit. Beeld BSR Agency

Dat Primoz Roglic sinds dinsdag in elke grote ronde etappezeges op zijn naam heeft staan, is voor de Sloveen niet meer dan een alleraardigste bijkomstigheid; hij won al twee ritten in de Tour de France, in 2017 en 2018, en was in de Giro d’Italia drie keer de snelste in een tijdrit, in 2016 en twee maal in 2019.

Dit telde meer: met zijn winst in een race van 36,2 kilometer tegen de klok in de heuvels zuidelijk van Pau in Frankrijk smeerde hij vooral de Colombiaanse lichtgewichten een achterstand van minuten aan, terwijl de Vuelta tot nu toe vooral een secondenspel was geweest.

De kopman van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma, die ook voor het eerst de rode trui kon aantrekken, geldt nu als de belangrijkste kandidaat voor de eindzege. Hij bleef er ogenschijnlijk ontspannen onder en knuffelde tijdens het uitfietsen op de rollers nog even met zijn in juni geboren zoontje – de gebeurtenis die hij zelf betitelt als de grootste winst in zijn leven. Eenmaal voor de microfoon: ‘Ik ben overal tot het uiterste gegaan. Dat bleek genoeg. Vanaf nu gaan we het van dag tot dag bekijken.’

De schade onder de rivalen is aanzienlijk. De vorige leider in de ronde, Nairo Quintana, staat nu vierde op drie minuten, diens landgenoot Angel Miguel Lopéz is derde op ruim twee minuten; Roglic achterhaalde hem nog vlak voor de finish. Wereldkampioen Alejandro Valverde wist nog enigszins in het spoor te blijven. Hij wipte in de rangschikking over beide Colombianen heen en is nu tweede in het algemeen klassement, op 1.52. Ploegleider Grischa Niermann van Jumbo-Visma was tevreden. ‘We hadden ervan gedroomd om zoveel tijd te pakken.’

Zo lijkt alles toch de goede kant van de Sloveen op te vallen. In Spanje was de ouverture vals, toen hij met zijn team tijdens de ploegentijdrit onderuit ging op een strook nattigheid, veroorzaakt door een lekkend zwembadje. Enkele dagen later gaf mede-kopman Steven Kruijswijk op met een zere knie. Afgelopen zondag ging Roglic onderuit op een gravelpad in de bergen van Andorra toen hij een langzaam rijdende motor wilde omzeilen.

Steun teamgenoten

De gebeurtenissen deerden hem niet. Hij bleef rustig en wist zich verzekerd van de steun van teamgenoten als George Bennett, Robert Gesink en Sepp Kuss. De veertig seconden die hij op de eerste dag verloor, had hij in de etappe erna al goeddeels goedgemaakt. Met het oog op de tijdrit in Pau trachtten de klimmers de afgelopen week een veilige marge op te bouwen, maar die pogingen waren telkens tevergeefs . Na zijn val in Andorra achterhaalde hij zelf zijn concurrenten, alleen Quintana wist hem nog voor te blijven.

Movistar en Astana, de ploegen van Valverde, Quintana en Lopez, zullen moeten aanvallen om hem alsnog te doen knakken. Een kongsi kan soelaas bieden, onder voorwaarde dat ook binnen de Spaanse ploeg zelf bereidheid tot samenwerking en opoffering bestaat. Daar ontbrak het aan, de afgelopen dagen. Er zijn nog gelegenheden genoeg om wederom de sterkte van de huidige rodetruidrager op de proef te stellen. Alleen al deze week staan de renners nog drie aankomsten bergop te wachten. Maar Roglic heeft in Spanje tot dusver aangetoond dat ook als het steil omhoog gaat, hij maar heel weinig terrein prijsgeeft.

Wellicht vindt hij ook nog eens steun uit eigen land. De 20-jarige Tadej Pogacar, de troef van UAE Team Emirates, sloot dinsdag aan bij het leidende kwartet. In de rangschikking bleef hij op de vijfde plek, maar hij zit Quintana met een achterstand van vijf seconden nu dicht op de huid. Het had er even de schijn van dat de rookie – de Vuelta is zijn eerste grote ronde – de gelouterde klassementsrenner voorbij zou gaan, maar hij moest een voortvarende start in de tijdrit bekopen met een fletse voortzetting.

Vrienden zijn het niet, de beide Slovenen, hun aanloop naar het profbestaan liep uiteen. Roglic (29) heeft een verleden als schansspringer en begon pas op 23-jarige leeftijd serieus met fietsen. Pogacar is een product van de Sloveense wielerschool, waar hij zich als tiener meldde. Ze kennen elkaar wel, ze lopen elkaar tijdens wedstrijden tegen het lijf. Pogacar noemde Roglic eerder dit seizoen ‘een hele aardige jongen’. Het kan een basis zijn voor een Sloveens antwoord op Spaanstalig machtsvertoon in de aanstaande etappes over de altos, puertos en plataformas.