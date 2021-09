Roglic legt met winst in zware bergetappe basis voor eindzege

Primoz Roglic wint de 17de etappe van de Vuelta tussen Unquera en Lagos de Covadonga. Beeld AP

Ruim twee weken hadden de pakweg zes renners die vooraf aanspraak maakten op de rondewinst, vermeden hun kaarten op tafel te leggen. Maar ze wisten dat ze zich niet langer konden verstoppen vanaf de zeventiende etappe. Met rit achttien vormde die een tweeluik van uitzonderlijk moeilijke bergritten. Woensdag was de hoogtewinst bijna 4.500 meter, donderdag is dat een ongekende 4.957 meter over slechts 162 kilometers. Klapstuk van die koninginnenrit is een bijna onmenselijke slotklim van 14,6 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,8. Met een mogelijk sterke slottijdrit van olympisch kampioen Roglic in het achterhoofd boden alleen de twee bergetappes kansen voor zijn tegenstrevers.

De vraag ‘wie gaat Roglic van zijn derde opeenvolgende Vuelta-winst afhouden?’ werd woensdag op 60 kilometer van het einde als eerste beantwoord door Egan Bernal, de Colombiaanse winnaar van de Giro dit jaar. Hij opende de aanval op Jumbo-Visma’s kopman. Die dacht ‘oef, dit is wel erg vroeg', maar sprong mee en samen rondden ze als eerste de voorlaatste top, de Collada Llomena. Daarna volgde een uiterst voorzichtige afdaling. De verzengende hitte van de eerste twee weken had plaatsgemaakt voor regen en dus spekgladde bochten.

Remmen

Bernal, op een kleine 3 minuten achterstand van Roglic, moest aanvallen, maar had het nadeel dat zijn Ineos-ploeg als enige met velgremmen fietst in plaats van schijfremmen. ‘In de regen merk je echt het verschil’, meent Bernals Nederlandse ploeggenoot Dylan van Baarle, ‘en ook in een afdaling.’ De reden voor de mindere remmen is dat Ineos’ fietsleverancier Pinarello er nog niet in is geslaagd de fiets met de zwaardere schijfremmen op het vereiste minimumgewicht van 6,8 kilogram te krijgen. ‘Wij willen een fiets op die limiet’, stelt Van Baarle, ‘je traint niet het hele jaar hard om op een te zware fiets te rijden.’

In plaats van bij Roglic weg te rijden, moest Bernal alle zeilen bijzetten zich niet te verremmen. Hun achtervolgers reden evenwel nog behoedzamer en met een voorsprong van 2 minuten begonnen de twee aan de lastige slotklim naar de twee bergmeertjes van Covadonga. Intussen was de Noor Odd Christian Eiking op achterstand gereden, daarna gevallen en geheel volgens zijn eigen voorspelling zijn rode leiderstrui kwijtgeraakt aan Roglic.

De Sloveen - ‘dit is geloof ik de beste etappe uit mijn carrière’ - reed zonder echt aan te zetten op 7,5 kilometer van de streep weg bij Bernal. Die bleek zijn hand te hebben overspeeld maar kon nog net aanhaken bij het groepje geklopte favorieten. Daarvan staat Movistar-renner Enric Mas er nu het minst slecht voor op 2 minuut 22 achter Roglic. Wie staat er op zondag aan weerszijden van de Sloveen op het podium? Dat wordt, met zes overgebleven kanshebbers voor die twee ereplaatsen, wél spannend.