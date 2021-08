Roglic laat vluchter Nielsen zigzaggend achter op slotklim van 20 procent

Primoz Roglic finisht als eerste in Valdepeñas de Jaén, Enric Mas volgt op 3 seconden. Beeld AFP

Na zijn winst in de korte openingstijdrit op de eerste dag van de Vuelta, ging de kopman van het Nederlandse Jumbo-Visma woensdag in Valdepeñas de Jaén als eerste over de finish. Die was getrokken aan het eind van een bijzonder steile kilometer van rond de 20 procent met een uitschieter naar 24 procent – daar omhoog wandelen is al lastig.

De kenners vergelijken die ogenschijnlijk loodrecht omhoog lopende weg met de Muur van Hoei, waarop vaak de Waalse Pijl wordt beslist. Roglic werd dit jaar bij zijn debuut in die Waalse klassieker tweede achter Julian Alaphilippe, die er niet bij is deze Vuelta. Roglic gold dan ook als de grote favoriet voor de elfde etappe. Een rit in een grote ronde winnen is nooit weg en en passant zou de Sloveen een tik kunnen uitdelen aan zijn naaste belagers. Maar op 500 meter voor het einde zag het daar niet naar uit.

Van een kopgroepje van vijf dat na 30 van de 133 kilometer was weggesprongen, was de Deen Magnus Cort Nielsen als enige overgebleven. Hij begon met een voorsprong van minder dan een halve minuut aan het slotklimmetje. Dat dat genoeg is om het peloton voor te blijven, bewees de besnorde renner van EF Education zelf in de zesde etappe, die hij nipt voor Roglic won, zij het op een iets minder felle klim.

In die rit naar Alto de la Montaña de Cullera leek het er enigszins op dat de winnaar van de afgelopen twee Vuelta’s de Deen liet winnen. Roglic wilde alleen maar tijd pakken op zijn concurrenten voor de eindzege. Vijf etappes later en een halve kilometer voor het einde van de Muur van Valdepeñas leek het er alweer op dat Roglic de ritzege aan Nielsen ging laten. De Sloveen was in gevecht met Enric Mas, maar het tempo zakte omdat beide renners elkaar de kop op wilden dringen alsof het een sprint-a-deux betrof. Het gaf de Deen die voor hen reed even de hoop dat hij weer een stunt kon uithalen.

Smalle straten

Mas, de kopman van Movistar, is na een halve Vuelta komen bovendrijven als de enige die Roglic nog van zijn derde zege in de Ronde van Spanje kan afhouden. Dat wilde de Spanjaard graag bewijzen in Valdepeñas de Jaén. In zijn enthousiasme verkeek hij zich echter bijna op hoe smal de straten van het finishstadje met circa 4.000 inwoners zijn. Mas raakte Roglic en ze konden een val maar net voorkomen. Was het misgegaan, dan was aanzienlijk tijdverlies het lot geweest van degene die viel, want op een 22 procent steile weg op de fiets klimmen en vanuit stilstand wegrijden lukt niet in een vloek en een zucht.

Op circa 300 meter voor de streep zette Mas alsnog aan. Roglic kon volgen, maar de arme Nielsen werd op volle snelheid gepasseerd. Naast elkaar duwden Mas en Roglic hun heen en weer zwaaiende fietsen met een uiterste inspanning naar de streep. ‘Gelukkig had ik iets meer over dan hij in de laatste meters’, zei Roglic na afloop over Mas. Hij bouwde zijn voorsprong nog met 3 seconden uit. ‘Fijn, zo’n steile finish, dat was een leuke uitdaging.’ En Nielsen? Die moest na te zijn ingehaald de laatste 200 meter van uiterst links naar uiterst rechts zigzaggen om niet om te vallen. Hij werd 25ste op bijna een minuut van de ritwinnaar.

Het spektakel op de steile wand veranderde niets aan de top van het algemeen klassement. De Noor Odd Christian Eiking kon aanhaken bij de favorieten en blijft rodetruidrager, op 58 seconden gevolgd door de Fransman Guillaume Martin. Beiden zullen die plekken vermoedelijk niet meer bezetten na komend weekeinde. De klassementsrenners Roglic, Mas, Miguel Ángel López en Jack Haig staan achter Martin. Ineos-renners Egan Bernal (7de) en Adam Yates (8ste) verloren voor de tweede dag op rij tijd op Roglic.