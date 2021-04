Roglic is zijn plaaggeest Pogacar in Baskenland te snel af met een vroege aanval

Primoz Roglic gaat aan kop in de Ronde van het Baskenland. Beeld Getty Images

Sinds 19 september vorig jaar zijn de namen van de Slovenen Primoz Roglic (31) en Tadej Pogacar (22) in elke etappekoers waar ze beiden aan de start verschijnen aan elkaar geklonken. Op die voorlaatste dag van de Tour de France verspeelde de kopman van Jumbo-Visma in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles de gele trui aan zijn jongere landgenoot van UAE Emirates.

Ze zullen elkaar deze zomer in Frankrijk weer tegenkomen. Dan is het onvermijdelijk dat onderlinge confrontaties alvast als graadmeter voor de krachtsverhoudingen gelden. Met zijn winst in de Ronde van het Baskenland, afgelopen zaterdag, maakte Roglic duidelijk dat hij voorlopig de bovenliggende partij is.

Mede dankzij een slimme ploegentactiek, maar vooral ook door te bewijzen dat hij wel degelijk aanvallend kan koersen; hij krijgt nogal eens het verwijt dat hij zich bergop verstopt in een rijtje ploeggenoten, om pas in de laatste honderden meters seconden winst te sprokkelen.

Steile klim

In Spaans Baskenland ontmoetten ze elkaar voor het eerst dit seizoen. Pogacar had de UAE Tour en de Tirreno-Adriatico gewonnen. Roglic had de zege in Parijs-Nice voor het grijpen, maar ging in de slotetappe twee keer onderuit. In de openingstijdrit (korter dan in de Tour maar net als destijds in de Vogezen een vlakke aanloop gevolgd door een steile klim) was het al raak: Roglic won, Pogacar gaf bijna een halve minuut toe.

Nadat Jumbo-Visma de leiderstrui in de vierde etappe was kwijtgeraakt aan Pogacars ploeggenoot Brandon McNulty, kwam het aan op de koninginnenrit, zeven beklimmingen in slechts 112 kilometer, om zaken recht te zetten. Het begon al vroeg: op bijna 70 kilometer van de finish sloot Roglic aan bij renners van Astana, toen die in een afdaling aanvielen.

Verderop wachtten teammaten Sam Oomen en Antwan Tolhoek hem op. UAE Emirates gokte eerst op de veerkracht van McNulty. Nadat de Amerikaan een steile klim matig had verteerd, zette de ploeg de kaarten op Pogacar. Intussen reed Roglic samen met David Gaudu en Hugh Carthy verder weg.

Hoog tempo

Wat volgde had veel weg van een tweegevecht. Roglic hield lang in zijn eentje het tempo hoog, maar vroeg uiteindelijk toch om assistentie. De microfoon op de camera van een motor registreerde een korte dialoog met Gaudu. Roglic: ‘Let’s go. De etappe kan me niks schelen.’ Gaudu: ‘Ja, ik weet dat je voor het klassement rijdt.’

In de achtervolging spoorde Pogacar anderen in zijn groep wanhopig gebarend aan tot medewerking, maar bleef hij toch vooral op zichzelf aangewezen. Hij kreeg het gat van enkele tientallen seconden niet dicht. Met minder dan een kilometer te gaan bezegelden Roglic en Gaudu de samenwerking met een boks: de Fransman won de etappe, het klassement was voor de Sloveen.

Dat de Deen Jonas Vingegaard in de eindrangschikking op 52 seconden achter hem tweede werd, nog voor Pogacar, op 1.07, gaf het succes van Jumbo-Visma extra cachet. Voelde dit als wraak, was een vraag aan Roglic. Zo zag hij het niet. ‘Er wordt altijd over hem en mij gesproken, maar wij zijn niet de enigen die racen. Er zijn nog veel meer sterke jongens.’

Daags na zijn zege illustreerde Jumbo-Visma dat de ploeg zich in de komende Tour niet nog een keer wil laten verrassen. In de stromende regen verkende Roglic zondag alvast het parcours van de afsluitende tijdrit, westelijk van Bordeaux, op ruim driehonderd kilometer van de finish in Baskenland. ‘Weer aan het werk’, twitterde ploegleider Grischa Niermann.