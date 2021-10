Roger Schmidt verdwaalt in zijn eigen doolhof

Noem hem gerust een machtige trainer, al is steeds meer de vraag waarop die macht is gebaseerd. PSV overhandigde de sleutel van de club anderhalf jaar geleden aan Roger Schmidt, een opvallende Duitser in het land der trainers. Sindsdien doolt Schmidt door de rood-witte vertrekken. Ja, af en toe neemt hij zonder kleerscheuren een gangetje in het doolhof, maar te vaak botst hij zijn hoofd of is hij betrokken bij een struikelpartij.

Hij verdwaalt in zijn filosofie, al kan hij het deels niet eens helpen, want Ajax is gewoon sterker en niemand kan schande spreken van een tweede plaats. Toch dreigt zijn weg hopeloos dood te lopen, want PSV heeft zo zijn ambities en verwachtingen. Zie ze nu soms al koken op de tribunes, die voorheen zo verwende aanhangers die gewend zijn voor prijzen te spelen.

Toen PSV Schmidt aantrok, trok een golf van opwinding door bepaalde geledingen van het Nederlandse voetbal, dat min of meer in crisis was. Schmidt was de hopman van het gilde van het pressievoetbal, de stroming uit vooral Oostenrijk en Duitsland. Spel met veel beweging, overal pressie en razendsnelle omschakeling.

PSV had daarvoor totaal niet de spelers toen hij kwam, maar Schmidt kreeg tijd en geld, ook om de selectie ingrijpend te wijzigen. De sleutel van de club verdween diep in zijn binnenzak. In zijn tweede jaar is hij wat spelers aangaat een eind verder dan vorig seizoen. Op papier dan.

Het was op zich vreemd dat hij zo veel macht kreeg, want eerder had directeur Toon Gerbrands de in december 2019 ontslagen Mark van Bommel de sleutel juist ontnomen. En dat terwijl Van Bommel toch een kind van de club was, die precies wist hoe de looproutes waren. Hij bemoeide zich blijkbaar te veel met andermans zaken en maakte zich ongeliefd in bepaalde kringen.

Spelers als Zahavi, Ramalho, Mwene, Max, Mvogo en Götze, alsmede een aantal stafleden waren zonder Schmidt nooit naar Eindhoven gekomen. PSV ging zogenaamd pressing spelen, al is dat lang niet altijd te zien. Misschien is de inspiratie van de Schmidt-achtigen verspreid over Nederland, want overal, tot diep in jeugdafdelingen toe, hoor je trainers over druk zetten.

Alleen: waar blijft de ontwikkeling van PSV zelf? Schmidt wisselt om iedereen fit te houden, maar uiteindelijk mist hij telkens een rij spelers op cruciale momenten. Na een spectaculair begin van het seizoen is de club in een penibele situatie terechtgekomen. Daarbij wint Schmidt vrijwel nooit een topduel, met de 5-0 in de Arena als dieptepunt.

Mede daarom was zondag een droevige dag voor eenieder die van PSV houdt: op het moment dat Ajax 1-0 maakte, spuwden de telefoons berichten uit over het ontslag bij Wolfsburg van Mark van Bommel, die na een ijzersterk begin acht duels niet had gewonnen.

De Volkskrant was onlangs op bezoek, toen het nog goed ging. Van Bommel had zichzelf opnieuw uitgevonden en geleerd dat hij zich alleen met voetbal moest bezighouden, met trainen. Zondag bleek dat hij niet veel is opgeschoten sinds zijn ontslag in Eindhoven. PSV trouwens ook niet.