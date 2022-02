Roger Schmidt is de meest onbegrepen trainer van allemaal

Het nieuws dat Roger ‘Vollgas-Fussball’ Schmidt PSV zal verlaten was donderdag nog maar net bekend toen een Haagse Eindhovenaar op televisie met grote stelligheid zei dat het goed is dat de trainer ‘ons land’ zal verlaten. Pittige oneliners waarmee de zaak eens even flink wordt opgeschud, laat die maar aan Aad de Mos over.

De Mos werd door ESPN geïnterviewd op zijn speelterrein, de Tankbaan in Eindhoven. In de bossen had hij net een duurloopje gedaan, hij zag er sportief uit. De Mos zei dat bij PSV ‘het spel op de wagen is’ en trok een genadeloze conclusie: de Duitser heeft er weinig van gebakken, in ons land.

De hoge verwachtingen zijn ‘totaal’ niet waargemaakt. Van de beloofde ‘pressing’ was niks terechtgekomen, de prestaties vielen tegen en het spel was ‘harken’. De Mos sprak het uit als ‘harreken’, wat de optredens van PSV helemaal een klunzig karakter gaf.

👍 Aad de Mos vindt 'het goed dat Roger Schmidt ons land gaat verlaten', want:



"Hij heeft het totaal niet laten zien." pic.twitter.com/h56eGF3lCm — ESPN NL (@ESPNnl) 3 februari 2022

Het oordeel in de volgerskaravaan was eensluidend. In een voetbalpodcast, ik weet niet meer welke, er zijn er inmiddels duizenden, gaf PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad de trainer een nipte voldoende, een 5,5. Daar kon Roger Schmidt het mee doen, met zijn ‘Vollgas-Fussball’.

Die term haalde de kop van een enthousiasmerend stuk dat in deze krant verscheen toen Schmidt in 2020 werd vastgelegd als trainer. PSV zou met hem het spel een nieuwe dimensie geven.

Bij Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen had hij zijn sporen verdiend en ook PSV ging aan de hand van Schmidt wel eens even laten zien hoe modern voetbal wordt gespeeld. Iedereen ging er goed voor zitten, Ajax kon zijn borst natmaken. ‘In het Philips Stadion wordt ‘Vollgas-Fussball’ de nieuwe standaard’, concludeerde de Volkskrant. Zo beschouwd mag Schmidt nog blij zijn met die magere voldoende.

Opvallend genoeg slaagde hij er niet in om uit te leggen waarom hij het na twee seizoenen in Eindhoven welletjes vindt. Het ging om zijn gevoel, zei hij, iets waar je alle kanten mee op kan. Als trainer had hij geen onvervulde wensen. PSV is een prima club en hij heeft met iedereen een goede verstandhouding en hij heeft er reuze naar zijn zin, maar ja, zijn gevoel. Het was een persoonlijke beslissing, zei hij. Ja, nogal wiedes.

Roger Schmidt is de meest onbegrepen trainer van allemaal. Hij is moeilijk te volgen, voor buitenstaanders, en afstandelijk. Interviews met hem schuren. Omdat hij blijft vasthouden aan zijn eigen visie, ook als alles misgaat, wordt hij bij PSV wel eens vergeleken met Louis van Gaal, schreef Elfrink vorig jaar in het Eindhovens Dagblad. Ik sluit niet uit dat in de waardering ook iets anders meespeelt. Schmidt is een Duitser, zijn land is ons land niet. Aldus Aad.

Onmiddellijk nadat Schmidt bekend had laten maken dat hij komende zomer vertrekt, begon het traditioneel meest vermakelijke deel van het bekende scenario. De namencarrousel draaide op volle toeren. Ik ken dat nog van vroeger. Als journalisten (of, heden ten dage, podcastmakers) een naam noemen, Phillip Cocu bijvoorbeeld, stelt dat collega’s in staat om te melden dat bij PSV de naam van Phillip Cocu rondzingt.

Aad de Mos stelde Wim Jonk kandidaat, niet in de laatste plaats omdat hij als oud-speler over het ‘PSV-dna’ beschikt, alsof je daar wat aan hebt. Verder konden de namen van Ruud van Nistelrooij, Ronald Koeman, Thomas Letsch, Arne Slot en Peter Bosz worden genoteerd.

Wie met hagel schiet, treft altijd wel een keer doel. Bij het ESPN-filmpje waarin hij Jonk naar voren schoof, schreef de vermeende insider en PSV-watcher De Mos de zin ‘Ja of nee ik lees ’t wel’. Alleen daarom al is het vertrek van Roger Schmidt bij PSV een goede zaak.