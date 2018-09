Roger Federer verrassend uitgeschakeld op US Open door nummer 55 van de wereld John Millman

Roger Federer is in de vierde ronde van de US Open verrassend uitgeschakeld door de Australische tennisser John Millman. De als tweede geplaatste Zwitser verloor met 3-6 7-5 7-6 (7) 7-6 (3) van de ongeplaatste Millman, de nummer 55 van de wereld. Millman, die nog nooit een toernooi op de ATP-tour won, treft in de kwartfinale een andere grootheid, Wimbledonwinaar Novak Djokovic.

Federer, vijfvoudig winnaar van het grandslamtoernooi in New York, won de eerste set nog redelijk eenvoudig, maar aan het einde van die set begon zijn spel al slordiger te worden. De 37-jarige veteraan worstelde met zijn service en leek ook last te hebben van de drukkende warmte. Hij verspeelde in het tweede bedrijf twee setpunten bij een stand van 5-4 en liet Millman terug in de wedstrijd komen. De 29-jarige Australiër speelde aanzienlijk scherper dan de Zwitser en trok de partij steeds meer naar zich toe.

In de derde set won Millman na een lange tiebreak. In de vierde set zette Federer nog alles op alles om er een vijfde set uit te slepen en hij wist Millman een servicegame af te pakken, maar de Australiër steeg boven zichzelf uit en brak snel terug. Hij besliste de wedstrijd na ruim drieënhalf uur in de tiebreak van die vierde set.

De Australiër John Millman. Foto AFP

Millman is een specialist op hardcourt, hij wist het spel van Federer te ontregelen met harde en diepe forehands. De Zwitser probeerde het vaak met dropshots en kwam geregeld naar het net, maar met te weinig succes. Federer won begin dit jaar nog de Australian Open in Melbourne, zijn twintigste grandslamoverwinning.

‘Deze zege moet nog even bezinken, ik kan het nauwelijks geloven’, stamelde Millman na de partij in het Arthur Ashe Stadium. ‘Roger Federer is een held van mij. Ik heb zoveel respect voor hem en alles wat hij voor het tennis heeft gedaan. Hij was vandaag niet in zijn beste doen en daar heb ik van geprofiteerd.’

Marin Cilic voegde zich ook bij de laatste acht op Flushing Meadows. De Kroaat, winnaar van de US Open in 2014, rekende in drie sets af met de Belg David Goffin (7-6 (6) 6-2 6-2) en neemt het in de kwartfinales op tegen de Japanner Kei Nishikori.