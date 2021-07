Roger Federer lijdt pijnlijke nederlaag zonder setwinst tegen Pool Hubert Hurkacz

Roger Federer (r) na zijn verliespartij. Beeld AFP

Zorgvuldig legde Hubert Hurkacz vier bananen naast zich neer voordat hij aan zijn partij tegen Roger Federer begon. Alsof de 24-jarige Pool besefte dat hij in de kwartfinale op Wimbledon voor de zwaarste opgave uit zijn carrière stond. 1 uur en 48 minuten later had hij niet eens al zijn bananen gebruikt en zijn grote idool al verslagen.

Op het Centre Court gebeurde iets ongewoons woensdagavond: voor het eerst sinds 2002 verloor de 39-jarige Federer op het heilige gras in Londen zijn partij zonder een set te pakken. Tegen de nummer achttien van de wereld bleek de magie bij de achtvoudig winnaar te zijn verdwenen: 6-3, 7-6 (4), 6-0.

Pijnlijk was de derde set waarin de debutant in de kwartfinale van een grandslamtoernooi de oude meester de les las. Met harde slagen diep in het veld dreef Hurkacz de Zwitserse vedette, die volgende maand 40 wordt, tot wanhoop. Het was voor het eerst sinds 2008 dat Federer geen game wist te pakken in een set. Destijds was Nadal in de finale van Roland Garros veel te sterk.

De nederlaag van de beste tennisser ooit op gras kwam niet als een donderslag bij heldere hemel. Al leek Federer de afgelopen week steeds beter in zijn ritme te komen. Alsof hij zelf verbaasd was dat hij met het steeds strammer wordende lichaam en weinig ritme in de benen nog mee kon komen op het hoogste niveau.

Blessureleed

Maar een periode vol blessureleed bleek te veel van het goede om een serieuze gooi te doen naar zijn 21ste grandslamtitel. Federer werd vorig jaar twee keer geopereerd aan zijn knie en speelde veertien maanden geen wedstrijd. In aanloop naar Wimbledon tenniste hij dit kalenderjaar pas acht wedstrijden. In de wetenschap dat hij zijn lichaam als een tempel moest behandelen om achttien jaar na zijn eerste grandslamtitel het onmogelijke mogelijk te maken.

De Zwitser trof in Hurkacz een tegenstander die de wedstrijd van zijn leven speelde. De 1.96 meter lange Pool deed als kind aan basketbal en motorcross, maar besloot te gaan tennissen toen hij Federer op televisie zag. Met zijn vlakke harde slagen dicht tegen de achterlijn aan zette hij zijn voorbeeld voortdurend onder druk. Federer sloeg 31 onnodige fouten, Hurkacz 12.

Ondanks een gebrek aan ritme leek de weg naar de finale open te liggen voor Federer. Samen met Novak Djokovic was hij de enige speler uit de top-10 van de wereld die was doorgedrongen tot de kwartfinales. Maar al snel bleek hij niet meer de Federer van twee jaar geleden. Destijds hield de Servische nummer één van de wereld Federer in de finale in de supertiebreak van de vijfde set af van zijn negende titel.

Moordwapen

Federer probeerde van alles tegen Hurkacz, maar kon zijn veertiende nederlaag in 119 partijen op het heilige gras van Londen niet voorkomen. Al bloeide hij aan het begin van de tweede set even op door een 4-1-voorsprong in games te pakken. Maar hij kon geen moment terugvallen op zijn befaamde forehand, die hij de afgelopen twee decennia zo vaak als haast onzichtbaar moordwapen gebruikte.

Vanaf de volgepakte tribune op centre court rolde ‘Let’s go, Roger’ steeds vaker van de tribunes. Maar de Zwitser kreeg geen vat op de harde service van Hurkacz, terwijl zijn eigen opslag nooit lekker liep. Hij won 67 procent van de punten op zijn eerste service en 34 procent op zijn tweede service. Ongewoon lage percentages.

‘Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen’, stamelde Hurkacz na afloop op de baan. ‘Het betekent heel veel voor me op deze plek van Roger te winnen. Hij heeft zoveel speciale dingen gedaan hier. Een droom is uitgekomen’, aldus de Pool, die het in de halve finale opneemt tegen Matteo Berrettini, de Italiaanse nummer negen van de wereld.

Onder luid applaus, maar met gebogen hoofd had Federer het Centre Court toen al verlaten. Op de vraag of dit zijn laatste Wimbledon was kon hij geen eenduidig antwoord geven. ‘Dat weet ik nog niet. De komende dagen ga ik met de mensen om mij heen praten en er rustig over nadenken. Dan zal ik ook beslissen of ik aan de Olympische Spelen zal meedoen.’