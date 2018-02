Roger Federer is terug in Rotterdam om oudste nummer 1 van de wereld te worden

Oudste nummer 1

Ik dacht: nummer 1 van de wereld word ik nooit meer. Na de Australian Open was alles anders Roger Federer in Rotterdam

Een plaats in de halve finales volstaat om na Andre Agassi (33) de oudste nummer 1 ooit te worden. 'Ik heb altijd gezegd dat ik pas na de Australian Open naar de ranking zou kijken', zegt Federer, bij een persconferentie in Ahoy. 'Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat ik opnieuw zou winnen in Melbourne.



'Een grandslamtitel verdedigen was me al tien jaar niet meer gelukt sinds de US Open in 2007 en '08. Ik veronderstelde dat de eerste plaats al na mijn nederlaag in de halve finales van de World Tour Finals buiten mijn bereik was. Ik dacht: nummer 1 van de wereld word ik nooit meer. Na de Australian Open was alles anders.'