Roestige start na maanden van gedwongen hockeypauze

Josine Koning voorkomt dat Fay van der Elst kan scoren. Beeld Jiri Büller

Het was een ijskoude zondag, voor een vorstelijk plekje achter de kachel. Maar in Den Bosch werd alles op alles gezet om de hervatting van de hockeycompetitie gestalte te geven. Het hoofdveld van de plaatselijke hockeyclub, waar de hoofdklassetopper tussen Den Bosch en Amsterdam gespeeld diende te worden, lag er zondagochtend deels bevroren bij.

Hockeysters bewerkten het kunstgras met stokken en bezems, een warmeluchtblazer werd aangerukt, sneeuwschuivers en schoppen gingen bij vrijwilligers van hand naar hand. Sproeiwater kon zo mogelijk een oplossing bieden. De kranen werden opengezet. Het leidde tot een veld dat beter geschikt was voor ijshockey.

De technici van Ziggo-tv, bezig met het verzorgen van een directe uitzending, vertrouwden het niet en waren de draden al aan het verplaatsen naar Veld 2. Even later moesten die toch weer terug naar het hoofdveld. De chaotische start van de competitie vond uiteindelijk met meer dan een uur vertraging plaats op het bijveld, aan de rand van de snelweg A2, Amsterdam-Maastricht. Dat veld lag beter ten opzichte van de ochtendzon.

Ziggo was echter klaar met verhuizen en commentatoren John van Vliet en Tim Steens stonden er redelijk werkeloos bij aan de zijlijn.

Volgens Steens had vooral bondscoach Alyson Annan pech met de afgelaste uitzending. Zij had gedacht de wedstrijd tussen acht (Den Bosch) en zeven (Amsterdam) internationals op kanaal 14 van haar favoriete sportzender te aanschouwen. Ze moest het, waarschijnlijk, met een mager livestreampje doen.

Bondscoach Annan zal de wedstrijd op minder dan 200 dagen voor de start van de Olympische Spelen niet louter met vreugde hebben bekeken. Een glad veld, vooral de lijnen waren een probleem als ze in vaart betreden werden, zou een flink risico op blessures vormen. Eva de Goede, de aanvoerder van Amsterdam, bleef uit voorzorg met een gekwetste rug aan de kant. Zij droeg een fraaie ijsmuts. Maria Verschoor, nog zo’n belangrijke international, viel lelijk op haar zij, maar kon verder. Topdribbelaar Lidewij Welten van Den Bosch vocht elk duel uit dat ze maar kon aangaan en stapte na afloop ongeschonden van het groene tapijt.

Niveau

Annan zal ook niet blij zijn geworden van het spelniveau van de twee beste clubs van Nederland en daarmee volgens de kenners ook de beste teams van de wereld. Het spel van zondagmiddag was, na drieënhalve maand van gedwongen rust, minimaal roestig. Het vertoonde tal van slordigheden. Als kijkspel was het een drama. Welten, goed voor 84 goals in 215 interlands, werd uiteindelijk één keer vrij gezet voor het Amsterdamse doel, maar als een quasi-beginneling lepelde zij de bal, bij een achterstand van 0-1, naast het doel. Er werd niet gescholden. Daarvoor is Welten te zeer gerespecteerd voor haar inbreng in het Bossche spel.

Een remise was deze middag meer op zijn plaats geweest, zeker wanneer de kwaliteit van die ene Amsterdamse treffer in ogenschouw werd genomen. Het schot van Noor de Baat, in de derde kwart, werd door Margot van Geffen met de stick aangeraakt, waarna doelvrouw Josine Koning kansloos was. Het was in deze achtste wedstrijd van het seizoen de eerste tegentreffer voor de Bossche keeper.

Koning zei na afloop dat het een moeilijke wedstrijd voor haar team was geweest. De competitie hervatten na meer dan drie maanden stilstand, ga het maar doen. ‘We hebben deze wedstrijd proberen te benaderen als een finale. Maar dat is toch lastig als je niet de echte opbouw naar zo’n wedstrijd hebt gehad.’

Kringgesprek

Coach Raoul Ehren, sinds 2009 de technisch verantwoordelijke bij de vaak oppermachtige vrouwen van Den Bosch, had na afloop een lang kringgesprek. Er moesten, direct, dingen uitgesproken en besproken worden. Usance volgens Koning.

Het team had, als team, moeilijke maanden achter de rug. De contacten, zo natuurlijk als alles kan en mag, waren in coronatijden moeizamer geweest. Koning: ‘We hebben in het begin van de coronacrisis, als ik het zo mag noemen, wel met Teams of Zoom collectief contact gehad. Maar dat werkte niet zo goed bij ons. We zijn meer van het een-op-eencontact. Daar zijn we beter in. Op eigen initiatief zijn we met elkaar gaan bellen. Even checken hoe het met de ander gaat. Via via hoor je dan ook wel of er iets met een medespeelster is.’

De selectie van Den Bosch stikt van de internationals, potentials en jeugdinternationals. Hockeysters met die status mochten in de twee maanden van totale pauzestand als aangewezen topsporters (5.000 in Nederland) voluit trainen. Drie veldspeelsters van Den Bosch vielen overal buiten en moest kwartetten en soms zelfs getweeën de bal op afstand naar elkaar overspelen: Maartje Krekelaar, Pleun van der Plas en Imme van der Hoek.

Aan training ontbrak het niet de voorbije maanden voor ‘s lands beste hockeysters. Aan wedstrijden echter wel. Dat gebrek aan wedstrijdritme, zondag aan de Oosterplas van Den Bosch duidelijk zichtbaar, dient de komende tijd in hoog tempo ingehaald te worden. Behalve competitie zijn er nog Pro League, het EK in eigen land en ten slotte het olympische toernooi van Tokio. Koning, ferm: ‘Aan Tokio heb ik geen moment gedacht bij deze wedstrijd. We wilden alleen maar winnen.’